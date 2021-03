Gino Sirci, właściciel Sir Safety Perugia, w wywiadzie dla TGR Media potwierdził trzy hitowe transfery do PlusLigi. Szef włoskiego klubu powiedział, że do polskiej ligi od przyszłego sezonu wracają Aleksandar Atanasijević, Maciej Muzaj oraz Slobodan Kovač.

Sirci, w rozmowie z włoskimi dziennikarzami, nie gryzł się w język i zabrał głos między innymi w sprawie przyszłości Atanasijevicia, Muzaja i trenera Kovača. Zdaniem charyzmatycznego szefa Perugii, według jego wiedzy serbski atakujący wraca do PGE Skry Bełchatów.

- Niestety po operacji kolana długo dochodził do siebie. Choć mamy z nim kontrakt również na przyszły sezon, powiedział że chciałby anulować porozumienie i odejść do klubu, w którym będzie regularnie grał. Wydaje mi się, że podpisał kontrakt z klubem z Bełchatowa, gdzie będzie współpracować z Kovačem - przyznał Sirci.



Właściciel Perugii dodał także, że nie wyklucza powrotu Serba do klubu w przyszłości. Atanasijević zawodnikiem tej ekipy jest od 2013 roku.

- Jesteśmy dogadani, że jeśli uda mu się wrócić do odpowiedniej dyspozycji, oczywiście nie w przyszłym sezonie, jesteśmy otwarci na jego ewentualny powrót. To świetny człowiek - dodał Sirci.

Szef ekipy prowadzonej przez Vitala Heynena skomentował także angaż Muzaja. Jak przyznał, polski atakujący od przyszłego sezonu będzie siatkarzem Asseco Resovii.



- W tym momencie mamy Muzaja. Nie planowaliśmy kontraktować kolejnego atakującego, bo mogli nam wystarczyć Atanasijević i Ter Horst. Muzaj chciał jednak wydostać się z Ufy i opuścić Syberię. Postanowiliśmy więc go pozyskać. Muzaj jest jednak zajęty, jeśli chodzi o przyszły sezon. Podpisał kontrakt z Resovią, gdzie trenerem jest nasz stary znajomy, Alberto Giuliani - powiedział.

Sirci przyznał także, że po zakończeniu sezonu planuje rozmowy w sprawie przyszłości z Heynenem. Zdradził również, że Perugia jest zainteresowana zakontraktowaniem Matthew Andersona.

Zdjęcie Vital Heynen i Maciej Muzaj / Getty Images

