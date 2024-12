Miliony dla mistrza Polski. Wyleciał z elity, a zgarnie fortunę

Ostatni sezon Szymona Woźniaka w ebut.pl Stali Gorzów nie był udany. W mistrzostwach świata także nie było kolorowo. Wobec tego wrócił do macierzystego klubu, czyli Abramczyk Polonii Bydgoszcz. Co ciekawe, na zapleczu PGE Ekstraligi może zarobić jeszcze więcej, niż w Stali, gdzie wyciągnął blisko 2,3 mln złotych. To pokazuje, że dla Woźniaka jazda w 2. Metalkasie może okazać się bardziej opłacalna, aniżeli rywalizacja z najlepszymi.