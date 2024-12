Niemiecki siatkarz podjął decyzję w sprawie gry w Polsce. Oficjalny komunikat, sam wyjaśnia

Chciałbym poprawiać się z każdym dniem i każdym tygodniem. A z tą drużyną jest to możliwe. Pracujemy ciężko i na naprawdę wysokim poziomie. Jeśli zaś chodzi o drużynę, to zarówno w PlusLidze, jak i Lidze Mistrzów jesteśmy liderami rozgrywek. Dlatego zależy mi na tym, by sięgać jak najwyżej. Chcę z tym zespołem być mistrzem. Jesteśmy w stanie to osiągnąć

~ przekonuje Brehme.