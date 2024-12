Świątek już po starciu z mistrzynią olimpijską w Sydney. Skończyło się dogrywką przy siatce

Reprezentanci Polski prowadzą intensywne przygotowania do rozpoczynającego się już jutro turnieju United Cup. Na pierwszy mecz naszej drużyny trzeba jednak zaczekać aż do 30 grudnia . Iga Świątek, Hubert Hurkacz oraz reszta ekipy mają zatem jeszcze kilka dni na treningi i dogłębne zapoznanie się z warunkami panującymi w Sydney, gdzie będą rozgrywać wszystkie swoje spotkania.

Zanim jednak dojdzie do potyczki z Włoszką, w czwartek Belinda Bencić trenowała z naszą Igą Świątek. Dla Polki również był to niezwykle cenny czas, bowiem przez dłuższy okres nie widziała się z reprezentantką Szwajcarii na światowych arenach. Wydarzenie to uwiecznił fotoreporter WTA - Robert Prange, zwany Jimmie48. Po intensywnej gierce, w pewnym momencie panie postanowiły zrobić sobie małą dogrywkę. Zabawiły się przy siatce i zagrały w... kamień, papier, nożyce.