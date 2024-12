Miliarder pokazał się publicznie. Duże zmiany u potentata

Stanisław Bieńkowski to właściciel firmy Stelmet, a także większościowy akcjonariusz zielonogórskiego Falubazu. Na stanowisko prezesa klubu namaścił swojego zaufanego współpracownika, Adama Golińskiego. Ta dwójka ma zająć się kierowaniem zespołem. Kibice mogą być spokojni i o aspekty sportowe zespołu, i o finanse klubu, które będą stabilne, pozwalające na ściągniecie do Falubazu wielkich gwiazd.

Pozowanie do zdjęć z zawodnikami przez Bieńkowskiego to nowość. Właściciel klubu nie chce być medialny, nie udziela wywiadów nawet lokalnym mediom.

Żużel. Damian Ratajczak mówi o powodach przenosin. Bieńkowski buduje potęgę

Pod wodzą Bieńkowskiego, Falubaz ściągnął do zespołu Leona Madsena, wielką gwiazdę PGE Ekstraligi, a eksperci są zgodni. Ten transfer zmieni układ sił w lidze. Ponadto do klubu na zasadzie wypożyczenia dołączył Damian Ratajczak, który nie chciał ścigać się w Metalkas 2. Ekstralidze. Dlaczego wybrał Zieloną Górę?

- To kwestia odległości od Leszna. Drugą kwestią jest kontakt z panem Piotrem Protasiewiczem, który niedawno skończył żużlową karierę i wie, o co w tym sporcie chodzi. Może mi pomóc w rozwoju kariery. Nasze rozmowy rozpoczęły się bezpośrednio po sezonie. Kluby szybko się dogadały co do warunków wypożyczenia i nie było żadnych problemów. Cieszę się i dziękuję klubowi z Leszna, że pozwolił mi podjąć taką decyzję - mówi dla Radia Zielona Góra Damian Ratajczak.