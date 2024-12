Leon mówi o zakończeniu kariery. Problemy ze zdrowiem decydujące, szczerze się przyznał

A zespół Bogdanki LUK Lublin jako potencjalny nowy klub Leona wymieniany był prawdopodobnie najrzadziej. Jednak to właśnie zespół z Lubelszczyzny przebił wszystkich i ściągnął do siebie przyjmującego. To spowodowało wzrost zainteresowania rozgrywkami, bo wielu fanów chce zobaczyć Leona w akcji. 31-latek już niejednokrotnie popisywał się swoimi firmowymi zagraniami i prowadził zespół do zwycięstwa.