Bolesne wyznanie Ignaczaka. Otworzył się podczas świąt, żałuje tego do dziś

Siatkarska społeczność w końcu odetchnęła z ulgą, gdy w sierpniu 2024 podopieczni Nikoli Grbicia nie tylko odczarowali słynną klątwę ćwierćfinałów, ale i awansowali do wielkiego finału igrzysk olimpijskich. Co prawda w nim lepsi okazali się Francuzi, lecz "Biało-Czerwoni" byli witani w ojczyźnie niczym królowie. To był dopiero pierwszy medal męskiego zespołu dla naszego kraju w XXI wieku. Poprzednie imprezy kończyły się dla "Orłów" zaraz po zakończeniu zmagań grupowych. Efekt? Bez krążka zostało mnóstwo legendarnych zawodników. Na liście znajduje się choćby Krzysztof Ignaczak.

