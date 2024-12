Apoloniusz Tajner krótko przed TCS. Tak ocenia szansę "Biało-Czerwonych"

Apoloniusz Tajner o szansach Polaków przed Turniejem Czterech Skoczni. Króko

Wyniki "Biało-Czerwonych" w pierwszych tygodniach rywalizacji co prawda pozostawiały wiele do życzenia, jednak nigdy nie wiadomo, czy podopieczni Thomasa Thurnbichlera niespodziewanie nie włączą się do walki o końcowe trofeum w Turnieju Czterech Skoczni . Taką przynajmniej nadzieję ma Apoloniusz Tajner , który swego czas sam był trenerem polskiej kadry.

"Widzę to pozytywnie. Z mojego doświadczenia wynika, że cały grudzień to jakby pierwszy osobny etap sezonu. Nawet z Adamem Małyszem to przechodziłem. Cały grudzień wygrywał, a na turnieju już był w dół. Potem kolejne dwa konkursy, jeszcze bardziej w dół. Następnie nastąpił miesiąc przerwy, powrót i Adam nagle zdobył dwa mistrzostwa świata. To był zwariowany sezon. (...) Te wszystkie lata spędzone przy skokach pokazały mi, że grudzień to jeden etap, a Turniej Czterech Skoczni to już coś innego. Później zakończy się turniej i zacznie się trzecia część sezonu, zazwyczaj z główną imprezą. Wtedy dopiero kształtuje się właściwa czołówka. To wcale nie muszą być ci, którzy akurat w listopadzie i grudniu wygrywają" - podsumował w rozmowie z dziennikarzami portalu “Fakt".