Skandal po skokach w Wiśle. Sędziowie "okradli" Polaka. To się nie mieści w głowie

Na ten moment kibice skoków narciarskich z kraju nad Wisłą czekali naprawdę długo. 6 grudnia mogliśmy bowiem podziwiać indywidualne zmagania mężczyzn w ramach weekendu PŚ w Wiśle.

Niestety we wspomnianym konkursie nie wziął udziału Kamil Stoch, który niezwykle pechowo zakończył kwalifikacje do tych zawodów na... 51. miejscu, a więc tuż za ostatnią premiowaną awansem pozycją. Sytuacja ta boli jeszcze bardziej, ponieważ zmagania 2025/2026 są ostatnim sezonem naszego mistrza olimpijskiego.

Swojej drugiej próby nie mogli oddać natomiast: Maciej Kot (31. pozycja po pierwszej serii) oraz Paweł Wąsek (34. pozycja po pierwszej serii). W przypadku drugiego z wymienionych panów możemy mówić jednak o dość sporym skandalu.

Tak sędziowie potraktowali Pawła Wąska w Wiśle. Polak może mieć do nich żal

Skok wspomnianego Wąska nie należał do najbardziej udanych. Polak wylądował bowiem na 122 metrze, a jego próba została oceniona przez sędziów na 48 punktów. Jeden z arbitrów zdecydował się przyznać Polakowi niebywale niską notę 15.5 punktu. To sprawiło, że Wąsek rozminął się z drugą serią konkursową o... jedno "oczko".

Rozwiń

Warto jednak przyjrzeć się pierwszej próbie wspomnianego wcześniej Domena Prevca. Słoweniec uzyskał w niej imponującą odległość 136 metrów, lecz jego lądowanie pozostawiało wiele do życzenia. Nie przeszkodziło to jednak sędziom w przyzwoitej ocenienie skoku Słoweńca.

Większość sędziów przyznała Prevcowi 17.5 punktu, co ostatecznie przełożyło się na 53 "oczka" za styl. Jeden z arbitrów ocenił skok Słoweńca aż na 19 punktów, lecz ta nota była skrajna, dlatego też nie liczyła się do ostatecznego wyniku. Nie zmienia to jednak faktu, że w zestawieniu skoków Prevca i Wąska można doszukiwać się krzywdzącej dla Polaka niekonsekwencji w ocenianiu skoków poszczególnych zawodników.

Domen Prevc Terje Bendiksby / NTB AFP

Paweł Wąsek Marcin Golba/NurPhoto AFP

Paweł Wąsek Franz Kirchmayr/APA-PictureDesk AFP

Co polscy skoczkowie chcieliby dostać od Mikołaja? WIDEO Interia Sport INTERIA.TV