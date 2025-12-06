Partner merytoryczny: Eleven Sports

To była 91. minuta. Tak zachował się Grabara. O tym będzie głośno

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Kamil Grabara przeżywa ostatnio dobry, a może nawet bardzo dobry okres w karierze. 26-latek regularnie zaczął otrzymywać powołania do reprezentacji Polski. Solidnie idzie mu także w Bundeslidze. Podczas sobotniego meczu z Unionem Berlin obronił rzut karny w końcówce spotkania, dzięki czemu jego Wolfsburg bez niepotrzebnych nerwów triumfował 3:1.

Piłkarz w niebieskiej koszulce z logiem drużyny VfL Wolfsburg i napisem sponsora T-ROC, mający na twarzy ochraniaczą maskę sportową; w lewym górnym rogu widoczne powiększenie, na którym widać emocjonalną wymianę zdań z innym zawodnikiem.
Kamil GrabaraSWEN PFORTNER / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP / zrzut ekranuAFP

W połowie listopada Kami Grabara rozegrał całe spotkanie przeciwko Holandii (1:1) w eliminacjach mistrzostw świata. Golkiper niemieckiego VfL Wolfsburg zastępował kontuzjowanego Łukasza Skorupskiego. Przy wyrównującej bramce rywali mógł zachować się nieco lepiej, ale koniec końców spisał się akceptowalnie.

Po powrocie ze zgrupowania reprezentacji Polski 26-latek wpuścił trzy gole w meczu 11. kolejki Bundesligi przeciwko Bayerowi Leverkusen. W sobotę 6 grudnia jego zespół na własnym stadionie zagrał zUnionem Berlin.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP

Kapitana interwencja Grabary. I to w takim momencie

Już w pierwszej połowie gospodarze dwukrotnie trafiali do siatki. Na listę strzelców wpisali się Patrick Wimmer i Mohamed Amoura. Po godzinie gry Wolfsburg prowadził już 3:0. Autorem trzeciego gola był Lovro Majer.

I kiedy wydawało się, że Union kompletnie nie jest w stanie stworzyć zagrożenia, w 68. minucie bramkę kontaktową zdobył Stanley Nsoki. Zrobiło się jeszcze bardziej niebezpiecznie, ponieważ w 91. minucie goście otrzymali rzut karny.

Do piłki podszedł Leopold Querfeld, jednak Kamil Grabara świetne wyczuł jego intencje. Polak obronił "jedenastkę", strzał 21-latka był bardzo silny, jednak nieprecyzyjny. Nasz rodak wykazał się czujnością. Dzięki jego interwencji gospodarze spokojnie "dowieźli" do końca wynik 3:1. W przypadku utraty bramki Union mógłby wierzyć w wyszarpanie remisu.

"Polak łagodnie uśmiechnięty po obronie jedenastki wykonywanej przez Leopolda Querfelda z Unionu" - podsumowano na profilu "Eleven Sports".

Bundesliga
13. Kolejka
06.12.2025
15:30
Zakończony
Patrick Wimmer
10'
Mohamed Amoura
30'
Lovro Majer
59'
Stanley Nsoki
68'
Wszystko o meczu

Zobacz również:

Polska wygrała swój mecz z Tunezją, choć z trudem. A dziś zespół z północy Afryki sensacyjnie ograł Austrię
Piłka ręczna - MŚ Kobiet

Polki jeszcze nie wyszły na boisko, a tu potężna sensacja w Rotterdamie. Kolejna opcja

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa
Bramkarz w jasnoniebieskim stroju, z czarną maską ochronną na twarzy i rękawicami bramkarskimi, gestykuluje energicznie na tle rozmytego stadionu pełnego kibiców.
Kamil GrabaraUlrik PedersenAFP
Kamil Grabara
Kamil GrabaraAFP
Bramkarz w białej koszulce Polski z logotypami sponsorów trzyma w ręku piłkę nożną, na twarzy ma niebieską maskę ochronną, w tle bramka i piłkarskie boisko
Kamil Grabara nie był powoływany przez Michała ProbierzaANDREJ ISAKOVICAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja