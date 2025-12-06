To była 91. minuta. Tak zachował się Grabara. O tym będzie głośno

W połowie listopada Kami Grabara rozegrał całe spotkanie przeciwko Holandii (1:1) w eliminacjach mistrzostw świata. Golkiper niemieckiego VfL Wolfsburg zastępował kontuzjowanego Łukasza Skorupskiego. Przy wyrównującej bramce rywali mógł zachować się nieco lepiej, ale koniec końców spisał się akceptowalnie.

Po powrocie ze zgrupowania reprezentacji Polski 26-latek wpuścił trzy gole w meczu 11. kolejki Bundesligi przeciwko Bayerowi Leverkusen. W sobotę 6 grudnia jego zespół na własnym stadionie zagrał zUnionem Berlin.

Kapitana interwencja Grabary. I to w takim momencie

Już w pierwszej połowie gospodarze dwukrotnie trafiali do siatki. Na listę strzelców wpisali się Patrick Wimmer i Mohamed Amoura. Po godzinie gry Wolfsburg prowadził już 3:0. Autorem trzeciego gola był Lovro Majer.

I kiedy wydawało się, że Union kompletnie nie jest w stanie stworzyć zagrożenia, w 68. minucie bramkę kontaktową zdobył Stanley Nsoki. Zrobiło się jeszcze bardziej niebezpiecznie, ponieważ w 91. minucie goście otrzymali rzut karny.

Do piłki podszedł Leopold Querfeld, jednak Kamil Grabara świetne wyczuł jego intencje. Polak obronił "jedenastkę", strzał 21-latka był bardzo silny, jednak nieprecyzyjny. Nasz rodak wykazał się czujnością. Dzięki jego interwencji gospodarze spokojnie "dowieźli" do końca wynik 3:1. W przypadku utraty bramki Union mógłby wierzyć w wyszarpanie remisu.

"Polak łagodnie uśmiechnięty po obronie jedenastki wykonywanej przez Leopolda Querfelda z Unionu" - podsumowano na profilu "Eleven Sports".

Przypomnijmy, pod koniec października Grabara także zatrzymał wykonawcę karnego podczas meczu z Hamburgerem SV (1:0). Na ten moment Wolfsburg zajmuje dopiero 14. miejsce w tabeli Bundesligi.

