Media: Hit transferowy. Tomasz Fornal wróci do Polski. To nie Jastrzębski Węgiel

Po raz pierwszy w karierze Tomasz Fornal zdecydował się opuścić PlusLigę i w sezonie 2025/2026 reprezentuje barwy Ziraatu Bankasi Ankara. Wiele wskazuje, że po roku przerwy przyjmujący wróci do Polski. Najnowsze informacje w tej sprawie przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych świetnie zorientowany w tematach siatkarskich Jakub Balcerzak.

Tomasz Fornal
Tomasz Fornalvolleyballworld.commateriały prasowe

Od lat Tomasz Fornal stanowi o sile reprezentacji Polski. Przyjmujący w narodowych barwach wywalczył już wiele medali. Wśród nich jest m.in. srebro igrzysk olimpijskich, złoto mistrzostw Europy czy Ligi Narodów. Do tego dochodzą także sukcesy klubowe, bowiem w JSW Jastrzębskim Węglu wygrał w Polsce wszystko, co można wygrać - mistrzostwo Polski, superpuchar Polski i puchar Polski.

Przyjmujący po sześciu latach spędzonych w klubie zdecydował się na zmianę i po raz pierwszy w karierze występuje poza granicami naszego kraju, bowiem podczas sezonu 2025/2026 występuje w Turcji, a dokładniej w barwach Ziraatu Bankasi Ankara. Co ciekawe, siatkarski rynek transferowy jest bardzo specyficzny. Kluby rozpoczynają działania w celu pozyskania zawodników na następny sezon już na początku aktualnej kampanii.

    Co więcej, w porównaniu do piłki nożnej zespoły rzadko decydują się na transakcje gotówkowe i stawiają na zawodników, którym wygasają kontrakty. Jednym z nich jest właśnie przyjmujący, który związał się rocznym kontraktem z tureckim gigantem.

    Tomasz Fornal wróci do PlusLigi? Ależ wieści

    Takie wieści oznaczały, że po przyjmującego z pewnością ustawi się kolejka chętnych. Najnowsze informacje w tej sprawie przekazał znany siatkarski ekspert, Jakub Balcerzak. Jego zdaniem 28-latek w przyszłym sezonie znów będzie występować w PlusLidze. Wiele wskazuje, że wzmocni on Aluron CMC Wartę Zawiercie.

    - Według moich informacji, Tomasz Fornal w sezonie ligowym 2026/2027 będzie bronił barw aktualnego wicemistrza Polski Aluron CMC Warty Zawiercie - czytamy.

    Aktualnie Ziraat z Tomaszem Fornalem w składzie zajmuje 1. miejsce w ligowej tabeli. Po 3. kolejach tamtejszej ligi gigant ma komplet zwycięstw.

