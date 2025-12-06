Mistrzostwa świata 2026: terminarz. Wtedy może zagrać Polska [HARMONOGRAM]
FIFA potwierdziła terminarz mistrzostw świata 2026. Wiadomo już, kiedy zostaną rozegrane konkretne mecze MŚ. Wiemy już, kiedy reprezentacja Polski może zagrać swoje spotkania w przypadku awansu. Oto terminarz i harmonogram mundialu 2026.
Już w przyszłym roku, a konkretnie w dniach od 11 czerwca do 19 lipca odbędą się mistrzostwa świata 2026 w piłce nożnej mężczyzn. Gospodarzami mundialu są Kanada, Meksyk oraz Stany Zjednoczone. Tytułu z Kataru będzie broniła Argentyna. W miniony piątek odbyło się losowanie grup MŚ, natomiast dzisiaj FIFA opublikowała terminarz turnieju. Wiadomo już, kiedy zostaną rozegrane konkretne mecze, a także, kiedy można spodziewać się spotkań reprezentacji Polski.
Terminarz mistrzostw świata 2026. Wiadomo, kiedy może zagrać reprezentacja Polski
Mundial 2026 będzie największym w historii. Po raz pierwszy o tytuł mistrzów świata powalczy 48 drużyn, co przełoży się na aż 104 mecze. Podczas piątkowego losowania reprezentacje zostały podzielone na 12 grup po cztery w każdej. W przypadku awansu reprezentacja Polski będzie rywalizowała w grupie F z Holandią, Japonią oraz Tunezją.
Dziś FIFA opublikowała oficjalny terminarz mistrzostw świata w piłce nożnej mężczyzn. W meczu otwarcia 11 czerwca o godzinie 21:00 (czasu polskiego) Meksyk zagra z Republiką Południowej Afryki, a wielki finał zaplanowano na 19 lipca i godzinę 21:00 (czasu polskiego).
Wiadomo też, kiedy swoje mecze rozegra reprezentacja Polski, jeśli oczywiście wywalczy sobie awans w barażach.
Grupa A
Meksyk - RPA - 11 czerwca 21:00 (czasu polskiego)
Korea Południowa - Zwycięzca baraży UEFA D - 12 czerwca 4:00 (czasu polskiego)
Zwycięzca baraży UEFA D - RPA - 18 czerwca 18:00 (czasu polskiego)
Meksyk - Korea Południowa - 19 czerwca 3:00 (czasu polskiego)
Zwycięzca baraży UEFA D - Meksyk - 25 czerwca 3:00 (czasu polskiego)
RPA - Korea Południowa - 25 czerwca 3:00 (czasu polskiego)
Grupa B
Kanada - Zwycięzca baraży UEFA A - 12 czerwca 21:00 (czasu polskiego)
Katar - Szwajcaria - 13 czerwca 21:00 (czasu polskiego)
Szwajcaria - Zwycięzca baraży UEFA A - 18 czerwca 21:00 (czasu polskiego)
Kanada - Katar - 19 czerwca 00:00 (czasu polskiego)
Szwajcaria - Kanada - 24 czerwca 21:00 (czasu polskiego)
Zwycięzca baraży UEFA A - Katar - 24 czerwca 21:00 (czasu polskiego)
Grupa C
Brazylia - Maroko - 14 czerwca 00:00 (czasu polskiego)
Haiti - Szkocja - 14 czerwca 3:00 (czasu polskiego)
Brazylia - Haiti - 20 czerwca 00:00 (czasu polskiego)
Szkocja - Maroko - 20 czerwca 3:00 (czasu polskiego)
Szkocja - Brazylia - 25 czerwca 00:00 (czasu polskiego)
Maroko - Haiti 25 czerwca 00:00 (czasu polskiego)
Grupa D
USA - Paragwaj - 13 czerwca 3:00 (czasu polskiego)
Australia - Zwycięzca barażu UEFA C - 13 czerwca 6:00 (czasu polskiego)
Zwycięzca barażu UEFA C - Paragwaj - 19 czerwca 6:00 (czasu polskiego)
USA - Australia - 19 czerwca 21:00 (czasu polskiego)
Zwycięzca barażu UEFA C - USA - 26 czerwca 4:00 (czasu polskiego)
Paragwaj - Australia - 26 czerwca 4:00 (czasu polskiego)
Grupa E
Niemcy - Curacao - 14 czerwca 19:00 (czasu polskiego)
WKS - Ekwador - 15 czerwca 1:00 (czasu polskiego)
Niemcy - WKS - 21 czerwca 00:00 (czasu polskiego)
Ekwador - Curacao - 21 czerwca 2:00 (czasu polskiego)
Ekwador - Niemcy - 26 czerwca 00:00 (czasu polskiego)
Curacao - WKS - 26 czerwca o 00:00 (czasu polskiego)
Grupa F
Holandia - Japonia, 15 czerwca o 00:00 (czasu polskiego)
Polska - Tunezja - 15 czerwca 4:00 (czasu polskiego)
Holandia - Polska - 20 czerwca 19:00 (czasu polskiego)
Tunezja - Japonia - 20 czerwca o 06:00 (czasu polskiego)
Tunezja - Holandia - 26 czerwca o 01:00 (czasu polskiego)
Japonia - Polska - 26 czerwca 1:00 (czasu polskiego)
Grupa G
Belgia - Egipt - 15 czerwca o 21:00 (czasu polskiego)
Iran - Nowa Zelandia - 16 czerwca o 03:00 (czasu polskiego)
Belgia - Iran - 22 czerwca o 01:00 (czasu polskiego)
Nowa Zelandia - Egipt - 22 czerwca o 03:00 (czasu polskiego)
Nowa Zelandia - Belgia - 27 czerwca o 05:00 (czasu polskiego)
Egipt - Iran - 27 czerwca o 05:00 (czasu polskiego)
Grupa H
Hiszpania - Republika Zielonego Przylądka, 15 czerwca o 18:00 (czasu polskiego)
Arabia Saudyjska - Urugwaj - 16 czerwca o 00:00 (czasu polskiego)
Hiszpania - Arabia Saudyjska - 21 czerwca o 18:00 (czasu polskiego)
Urugwaj - Republika Zielonego Przylądka - 22 czerwca o 00:00 (czasu polskiego)
Urugwaj - Hiszpania - 27 czerwca o 02:00 (czasu polskiego)
Republika Zielonego Przylądka - Arabia Saudyjska - 27 czerwca o 02:00 (czasu polskiego)
Grupa I
Francja - Senegal - 16 czerwca o 21:00 (czasu polskiego)
Zwycięzca barażu FIFA 2 - Norwegia - 17 czerwca o 00:00 (czasu polskiego)
Francja - Zwycięzca barażu FIFA 2 - 22 czerwca o 23:00 (czasu polskiego)
Norwegia - Senegal - 23 czerwca 02:00 (czasu polskiego)
Norwegia - Francja - 26 czerwca o 21:00 (czasu polskiego)
Senegal - Zwycięzca barażu FIFA 2 - 26 czerwca o 21:00 (czasu polskiego)
Grupa J
Argentyna - Algieria - 17 czerwca o 03:00 (czasu polskiego)
Austria - Jordania - 17 czerwca o 06:00 (czasu polskiego)
Argentyna - Austria - 22 czerwca o 19:00 (czasu polskiego)
Jordania - Algieria - 23 czerwca o 05:00 (czasu polskiego)
Jordania - Argentyna - 28 czerwca o 04:00 (czasu polskiego)
Algieria - Austria - 28 czerwca o 04:00 (czasu polskiego)
Grupa K
Portugalia - Zwycięzca barażu FIFA 1 - 17 czerwca 19:00 (czasu polskiego)
Uzbekistan - Kolumbia - 18 czerwca o 04:00 (czasu polskiego)
Portugalia - Uzbekistan - 23 czerwca o 19:00 (czasu polskiego)
Kolumbia - Zwycięzca barażu FIFA 1 - 24 czerwca 4:00 (czasu polskiego)
Kolumbia - Portugalia - 28 czerwca o 01:30 (czasu polskiego)
Zwycięzca barażu FIFA 1 - Uzbekistan - 28 czerwca o 01:30 (czasu polskiego)
Grupa L
Anglia - Chorwacja - 17 czerwca o 22:00 (czasu polskiego)
Ghana - Panama - 18 czerwca o 01:00 (czasu polskiego)
Anglia - Ghana - 23 czerwca o 22:00 (czasu polskiego)
Panama - Chorwacja - 24 czerwca o 01:00 (czasu polskiego)
Panama - Anglia - 27 czerwca o 23:00 (czasu polskiego)
Chorwacja - Ghana - 27 czerwca o 23:00 (czasu polskiego)