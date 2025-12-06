Mistrzostwa świata 2026: terminarz. Wtedy może zagrać Polska [HARMONOGRAM]

Już w przyszłym roku, a konkretnie w dniach od 11 czerwca do 19 lipca odbędą się mistrzostwa świata 2026 w piłce nożnej mężczyzn. Gospodarzami mundialu są Kanada, Meksyk oraz Stany Zjednoczone. Tytułu z Kataru będzie broniła Argentyna. W miniony piątek odbyło się losowanie grup MŚ, natomiast dzisiaj FIFA opublikowała terminarz turnieju. Wiadomo już, kiedy zostaną rozegrane konkretne mecze, a także, kiedy można spodziewać się spotkań reprezentacji Polski.

Terminarz mistrzostw świata 2026. Wiadomo, kiedy może zagrać reprezentacja Polski

Mundial 2026 będzie największym w historii. Po raz pierwszy o tytuł mistrzów świata powalczy 48 drużyn, co przełoży się na aż 104 mecze. Podczas piątkowego losowania reprezentacje zostały podzielone na 12 grup po cztery w każdej. W przypadku awansu reprezentacja Polski będzie rywalizowała w grupie F z Holandią, Japonią oraz Tunezją.

Dziś FIFA opublikowała oficjalny terminarz mistrzostw świata w piłce nożnej mężczyzn. W meczu otwarcia 11 czerwca o godzinie 21:00 (czasu polskiego) Meksyk zagra z Republiką Południowej Afryki, a wielki finał zaplanowano na 19 lipca i godzinę 21:00 (czasu polskiego).

Wiadomo też, kiedy swoje mecze rozegra reprezentacja Polski, jeśli oczywiście wywalczy sobie awans w barażach.

Grupa A

Meksyk - RPA - 11 czerwca 21:00 (czasu polskiego)

Korea Południowa - Zwycięzca baraży UEFA D - 12 czerwca 4:00 (czasu polskiego)

Zwycięzca baraży UEFA D - RPA - 18 czerwca 18:00 (czasu polskiego)

Meksyk - Korea Południowa - 19 czerwca 3:00 (czasu polskiego)

Zwycięzca baraży UEFA D - Meksyk - 25 czerwca 3:00 (czasu polskiego)

RPA - Korea Południowa - 25 czerwca 3:00 (czasu polskiego)

Grupa B

Kanada - Zwycięzca baraży UEFA A - 12 czerwca 21:00 (czasu polskiego)

Katar - Szwajcaria - 13 czerwca 21:00 (czasu polskiego)

Szwajcaria - Zwycięzca baraży UEFA A - 18 czerwca 21:00 (czasu polskiego)

Kanada - Katar - 19 czerwca 00:00 (czasu polskiego)

Szwajcaria - Kanada - 24 czerwca 21:00 (czasu polskiego)

Zwycięzca baraży UEFA A - Katar - 24 czerwca 21:00 (czasu polskiego)

Grupa C

Brazylia - Maroko - 14 czerwca 00:00 (czasu polskiego)

Haiti - Szkocja - 14 czerwca 3:00 (czasu polskiego)

Brazylia - Haiti - 20 czerwca 00:00 (czasu polskiego)

Szkocja - Maroko - 20 czerwca 3:00 (czasu polskiego)

Szkocja - Brazylia - 25 czerwca 00:00 (czasu polskiego)

Maroko - Haiti 25 czerwca 00:00 (czasu polskiego)

Grupa D

USA - Paragwaj - 13 czerwca 3:00 (czasu polskiego)

Australia - Zwycięzca barażu UEFA C - 13 czerwca 6:00 (czasu polskiego)

Zwycięzca barażu UEFA C - Paragwaj - 19 czerwca 6:00 (czasu polskiego)

USA - Australia - 19 czerwca 21:00 (czasu polskiego)

Zwycięzca barażu UEFA C - USA - 26 czerwca 4:00 (czasu polskiego)

Paragwaj - Australia - 26 czerwca 4:00 (czasu polskiego)

Grupa E

Niemcy - Curacao - 14 czerwca 19:00 (czasu polskiego)

WKS - Ekwador - 15 czerwca 1:00 (czasu polskiego)

Niemcy - WKS - 21 czerwca 00:00 (czasu polskiego)

Ekwador - Curacao - 21 czerwca 2:00 (czasu polskiego)

Ekwador - Niemcy - 26 czerwca 00:00 (czasu polskiego)

Curacao - WKS - 26 czerwca o 00:00 (czasu polskiego)

Grupa F

Holandia - Japonia, 15 czerwca o 00:00 (czasu polskiego)

Polska - Tunezja - 15 czerwca 4:00 (czasu polskiego)

Holandia - Polska - 20 czerwca 19:00 (czasu polskiego)

Tunezja - Japonia - 20 czerwca o 06:00 (czasu polskiego)

Tunezja - Holandia - 26 czerwca o 01:00 (czasu polskiego)

Japonia - Polska - 26 czerwca 1:00 (czasu polskiego)

Grupa G

Belgia - Egipt - 15 czerwca o 21:00 (czasu polskiego)

Iran - Nowa Zelandia - 16 czerwca o 03:00 (czasu polskiego)

Belgia - Iran - 22 czerwca o 01:00 (czasu polskiego)

Nowa Zelandia - Egipt - 22 czerwca o 03:00 (czasu polskiego)

Nowa Zelandia - Belgia - 27 czerwca o 05:00 (czasu polskiego)

Egipt - Iran - 27 czerwca o 05:00 (czasu polskiego)

Grupa H

Hiszpania - Republika Zielonego Przylądka, 15 czerwca o 18:00 (czasu polskiego)

Arabia Saudyjska - Urugwaj - 16 czerwca o 00:00 (czasu polskiego)

Hiszpania - Arabia Saudyjska - 21 czerwca o 18:00 (czasu polskiego)

Urugwaj - Republika Zielonego Przylądka - 22 czerwca o 00:00 (czasu polskiego)

Urugwaj - Hiszpania - 27 czerwca o 02:00 (czasu polskiego)

Republika Zielonego Przylądka - Arabia Saudyjska - 27 czerwca o 02:00 (czasu polskiego)

Grupa I

Francja - Senegal - 16 czerwca o 21:00 (czasu polskiego)

Zwycięzca barażu FIFA 2 - Norwegia - 17 czerwca o 00:00 (czasu polskiego)

Francja - Zwycięzca barażu FIFA 2 - 22 czerwca o 23:00 (czasu polskiego)

Norwegia - Senegal - 23 czerwca 02:00 (czasu polskiego)

Norwegia - Francja - 26 czerwca o 21:00 (czasu polskiego)

Senegal - Zwycięzca barażu FIFA 2 - 26 czerwca o 21:00 (czasu polskiego)

Grupa J

Argentyna - Algieria - 17 czerwca o 03:00 (czasu polskiego)

Austria - Jordania - 17 czerwca o 06:00 (czasu polskiego)

Argentyna - Austria - 22 czerwca o 19:00 (czasu polskiego)

Jordania - Algieria - 23 czerwca o 05:00 (czasu polskiego)

Jordania - Argentyna - 28 czerwca o 04:00 (czasu polskiego)

Algieria - Austria - 28 czerwca o 04:00 (czasu polskiego)

Grupa K

Portugalia - Zwycięzca barażu FIFA 1 - 17 czerwca 19:00 (czasu polskiego)

Uzbekistan - Kolumbia - 18 czerwca o 04:00 (czasu polskiego)

Portugalia - Uzbekistan - 23 czerwca o 19:00 (czasu polskiego)

Kolumbia - Zwycięzca barażu FIFA 1 - 24 czerwca 4:00 (czasu polskiego)

Kolumbia - Portugalia - 28 czerwca o 01:30 (czasu polskiego)

Zwycięzca barażu FIFA 1 - Uzbekistan - 28 czerwca o 01:30 (czasu polskiego)

Grupa L

Anglia - Chorwacja - 17 czerwca o 22:00 (czasu polskiego)

Ghana - Panama - 18 czerwca o 01:00 (czasu polskiego)

Anglia - Ghana - 23 czerwca o 22:00 (czasu polskiego)

Panama - Chorwacja - 24 czerwca o 01:00 (czasu polskiego)

Panama - Anglia - 27 czerwca o 23:00 (czasu polskiego)

Chorwacja - Ghana - 27 czerwca o 23:00 (czasu polskiego)

Puchar Świata o który piłkarze powalczą podczas mistrzostw świata 2026 FABRICE COFFRINI AFP

MetLife Stadium. To na tym obiekcie zostanie rozegrany finał mistrzostw świata 2026 LOKMAN VURAL ELIBOL AFP

Wyniki losowania fazy grupowej mistrzostw świata 2026 Photo by MANDEL NGAN / POOL / AFP AFP

