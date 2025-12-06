UFC 323: Błachowicz - Guskov. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 07 grudnia 2025 godz. 04:00Na UFC 323 Jan Błachowicz wraca, by zmierzyć się z eksplodującym Bogdanem Guskovem. Były mistrz wagi półciężkiej stawia na doświadczenie i ciosy z półdystansu, a Guskov - młoda siła i presja. Starcie na karcie głównej to konfrontacja mocy, techniki i ambicji: czy polska legenda zatrzyma furię rywala, czy pojawi się nowe nazwisko w czołówce 205 lb? W stawce są punkty w rankingach, prestiż i przepustka do mocniejszych zestawień. Emocje gwarantowane! Zapraszamy na relację na żywo.