Kluczowe wieści dla Polaków. Oto terminarz MŚ 2026, wyzwanie już na starcie

- Wydaje mi się, że trafiliśmy do dość mocnej grupy, jeśli oczywiście awansujemy na mundial. Mam nadzieję, że tak będzie. Mogę zażartować, że Holandia nas śledzi, bo mierzyliśmy się z nią ostatnio dwa razy w kwalifikacjach do mistrzostw świata. Doskonale znamy tego rywala. Japonia to z kolei zespół, który stać na wszystko - można z nią wygrać, ale potrafi też zaskoczyć każdego. Tunezja to jak na razie przeciwnik najmniej nam znany, trudno powiedzieć o nich coś konkretnego - mówił Jan Urban po piątkowym losowaniu grup mistrzostw świata.

Mistrzostw, na których reprezentacji Polski jeszcze nie ma. Najpierw nasza kadra musi pokonać w barażach Albanię, a następnie wygrać z Ukrainą lub Szwecją, aby latem przyszłego roku dostąpić zaszczytu gry na mundialu.

Chorwacja - Wyspy Owcze. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Jest szczegółowy terminarz MŚ. Infantino ogłasza

W piątek 5 grudnia odbyło się losowanie grup. Jeśli przejdziemy play-offy, trafimy do dywizji F, w której znalazły się wspomnieni Holendrzy, Japończycy i Tunezyjczycy.

Na mundialu w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie wystąpi (pierwszy raz w historii) aż 48 reprezentacji. Łącznie zostaną rozegrane aż 104 spotkania na 16 stadionach. W sobotę odbyła się nieco mniejsza gala, podczas której przedstawiono szczegółowy terminarz meczów nadchodzących mistrzostw świata.

Oznacza to, że mecze z udziałem "Biało-Czerwonych" mogą obyć się w następujących porach:

Kiedy i o której reprezentacja Polski może rozegrać grupowe mecze na mundialu? (czas miejscowy)

niedziela, 14 czerwca, godz. 22:00 Polska - Tunezja (Monterrey)

sobota, 20 czerwca, godz. 13:00 Holandia - Polska (Houston)

czwartek, 25 czerwca, godz. 19:00 Japonia - Polska (Dallas)

Czas polski:

Polska - Tunezja, 15 czerwca, godz. 4:00

Holandia - Polska, 20 czerwca, godz. 19:00

Japonia - Polska, 26 czerwca, godz. 1:00

Terminarz całej grupy F (czas miejscowy):

niedziela, 14 czerwca, godz. 16:00 Holandia - Japonia

niedziela, 14 czerwca, godz. 22:00 Zwycięzca barażu B - Tunezja

sobota, 20 czerwca, godz. 13:00 Holandia - Zwycięzca barażu B

sobota, 20 czerwca, godz. 00:00 Tunezja - Japonia

czwartek, 25 czerwca, godz. 19:00 Japonia - Triumfator barażu B, Tunezja - Holandia

Oto grupy MŚ 2026:

Grupa A: Meksyk, Republika Południowej Afryki, Korea Południowa, zwycięzca ścieżki D baraży w Europie (Czechy, Dania, Irlandia, Macedonia Północna)

Grupa B: Kanada, zwycięzca ścieżki A baraży w Europie (Bośnia i Hercegowina, Irlandia Północna, Walia, Włochy), Katar, Szwajcaria

Grupa C: Brazylia, Maroko, Haiti, Szkocja

Grupa D: USA, Paragwaj, Australia, zwycięzca ścieżki C baraży w Europie (Kosowo, Rumunia, Słowacja, Turcja)

Grupa E: Niemcy, Curacao, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ekwador

Grupa F: Holandia, Japonia, zwycięzca ścieżki B baraży w Europie (Albania, Polska, Szwecja, Ukraina), Tunezja

Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Nowa Zelandia

Grupa H: Hiszpania, Wyspy Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska, Urugwaj

Grupa I: Francja, Senegal, zwycięzca ścieżki 2 baraży interkontynentalnych (Boliwia, Irak, Surinam), Norwegia

Grupa J: Argentyna, Algieria, Austria, Jordania

Grupa K: Portugalia, zwycięzca ścieżki 1 baraży interkontynentalnych (DR Kongo, Nowa Kaledonia, Jamajka), Uzbekistan, Kolumbia

Grupa L: Anglia, Chorwacja, Ghana, Panama

Jan Urban Piotr Dziurman/REPORTER East News

Reprezentacja Polski Beata Zawadzka East News

Jan Urban Grzegorz Wajda/REPORTER Reporter