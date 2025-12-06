Kluczowe wieści dla Polaków. Oto terminarz MŚ 2026, wyzwanie już na starcie
Holandia, Japonia i Tunezja - te trzy drużyny będą rywalami reprezentacji Polski, jeśli "Biało-Czerwoni" zakwalifikują się na mundial przez baraże. Dzień po ceremonii losowania poznaliśmy oficjalny terminarz grupowych meczów mistrzostw świata. Wiemy już, kiedy i o której można spodziewać się spotkań z udziałem drużyny Jana Urbana.
- Wydaje mi się, że trafiliśmy do dość mocnej grupy, jeśli oczywiście awansujemy na mundial. Mam nadzieję, że tak będzie. Mogę zażartować, że Holandia nas śledzi, bo mierzyliśmy się z nią ostatnio dwa razy w kwalifikacjach do mistrzostw świata. Doskonale znamy tego rywala. Japonia to z kolei zespół, który stać na wszystko - można z nią wygrać, ale potrafi też zaskoczyć każdego. Tunezja to jak na razie przeciwnik najmniej nam znany, trudno powiedzieć o nich coś konkretnego - mówił Jan Urban po piątkowym losowaniu grup mistrzostw świata.
Mistrzostw, na których reprezentacji Polski jeszcze nie ma. Najpierw nasza kadra musi pokonać w barażach Albanię, a następnie wygrać z Ukrainą lub Szwecją, aby latem przyszłego roku dostąpić zaszczytu gry na mundialu.
Jest szczegółowy terminarz MŚ. Infantino ogłasza
W piątek 5 grudnia odbyło się losowanie grup. Jeśli przejdziemy play-offy, trafimy do dywizji F, w której znalazły się wspomnieni Holendrzy, Japończycy i Tunezyjczycy.
Na mundialu w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie wystąpi (pierwszy raz w historii) aż 48 reprezentacji. Łącznie zostaną rozegrane aż 104 spotkania na 16 stadionach. W sobotę odbyła się nieco mniejsza gala, podczas której przedstawiono szczegółowy terminarz meczów nadchodzących mistrzostw świata.
Oznacza to, że mecze z udziałem "Biało-Czerwonych" mogą obyć się w następujących porach:
Kiedy i o której reprezentacja Polski może rozegrać grupowe mecze na mundialu? (czas miejscowy)
- niedziela, 14 czerwca, godz. 22:00 Polska - Tunezja (Monterrey)
- sobota, 20 czerwca, godz. 13:00 Holandia - Polska (Houston)
- czwartek, 25 czerwca, godz. 19:00 Japonia - Polska (Dallas)
Czas polski:
- Polska - Tunezja, 15 czerwca, godz. 4:00
- Holandia - Polska, 20 czerwca, godz. 19:00
- Japonia - Polska, 26 czerwca, godz. 1:00
Terminarz całej grupy F (czas miejscowy):
- niedziela, 14 czerwca, godz. 16:00 Holandia - Japonia
- niedziela, 14 czerwca, godz. 22:00 Zwycięzca barażu B - Tunezja
- sobota, 20 czerwca, godz. 13:00 Holandia - Zwycięzca barażu B
- sobota, 20 czerwca, godz. 00:00 Tunezja - Japonia
- czwartek, 25 czerwca, godz. 19:00 Japonia - Triumfator barażu B, Tunezja - Holandia
Oto grupy MŚ 2026:
- Grupa A: Meksyk, Republika Południowej Afryki, Korea Południowa, zwycięzca ścieżki D baraży w Europie (Czechy, Dania, Irlandia, Macedonia Północna)
- Grupa B: Kanada, zwycięzca ścieżki A baraży w Europie (Bośnia i Hercegowina, Irlandia Północna, Walia, Włochy), Katar, Szwajcaria
- Grupa C: Brazylia, Maroko, Haiti, Szkocja
- Grupa D: USA, Paragwaj, Australia, zwycięzca ścieżki C baraży w Europie (Kosowo, Rumunia, Słowacja, Turcja)
- Grupa E: Niemcy, Curacao, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ekwador
- Grupa F: Holandia, Japonia, zwycięzca ścieżki B baraży w Europie (Albania, Polska, Szwecja, Ukraina), Tunezja
- Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Nowa Zelandia
- Grupa H: Hiszpania, Wyspy Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska, Urugwaj
- Grupa I: Francja, Senegal, zwycięzca ścieżki 2 baraży interkontynentalnych (Boliwia, Irak, Surinam), Norwegia
- Grupa J: Argentyna, Algieria, Austria, Jordania
- Grupa K: Portugalia, zwycięzca ścieżki 1 baraży interkontynentalnych (DR Kongo, Nowa Kaledonia, Jamajka), Uzbekistan, Kolumbia
- Grupa L: Anglia, Chorwacja, Ghana, Panama