Ibrahimović powitany przez kibiców Milanu jak król. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Zlatan Ibrahimović powraca do Milanu po ośmiu latach. Czy poprowadzi ekipę "Rossonerich" w górę tabeli? Kibice włoskiego klubu bardzo w to wierzą, czego wyraz dali podczas przyjazdu "Ibry" do siedziby klubu.