Polska - Albania i Ukraina - Szwecja. Tak wygląda układ półfinałów w barażowej ścieżce, do której trafiła nasza reprezentacja. Co warto podkreślić, mecz z Albanią rozegramy przed własną publicznością, a gospodarzem finału będzie zwycięzca drugiej pary. Niewykluczone jednak, że jeśli będzie to Ukraina, mecz odbędzie się na terenie naszego kraju.

W Zurychu przy okazji czwartkowej uroczystości pojawiła się polska delegacja na czele z trenerem Janem Urbanem, któremu towarzyszył sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej Łukasz Wachowski oraz dyrektor reprezentacji Adrian Mierzejewski.

Reprezentacja Polski zagra z Albanią. Trener rywali wprost przed barażami

W Szwajcarii był obecny także selekcjoner reprezentacji Albanii - Silvinho, który w rozmowie z Tomaszem Włodarczykiem przed kamerą "Meczyków" na gorąco skomentował wyniki losowania, odnosząc się do naszej drużyny narodowej, którą wprost nazwał trudnym przeciwnikiem.

Debiutowałem w meczu z Polską w Warszawie, ale to było dwa, a nawet prawie trzy lata temu. To teraz zupełnie inna drużyna, podobnie jak my. Oczekiwaliśmy, że trafimy na trudnego rywala, takiego jak Polska

Wspomniany debiut Silvinho miał miejsce w marcu 2023 roku. "Biało-Czerwoni" pod wodzą trenera Fernando Santosa wygrali wówczas 1:0 po trafieniu Karola Świderskiego. Siedem miesięcy później nasz najbliższy rywal zrewanżował nam się jednak przed własną publicznością, zwyciężając 2:0.

Silvinho podkreśla jednak, że nie ma co przywiązywać wagi do tamtych spotkań. A on sam będzie musiał zaczynać od zera, gromadząc wiedzę na temat reprezentacji Polski.

- W ostatnim czasie skupiałem się na Serbii, Andorze, Anglii czy Łotwie. Nie śledziłem Polski oraz Szwecji. Muszę rozpocząć od nowa, nauczyć się tych drużyny. One się zmieniły, nawet jeśli chodzi o nazwiska selekcjonerów. My też wymieniliśmy kilku piłkarzy i zmieniliśmy nasz styl gry. Piłka jest zbyt szybka. Po trzech latach wiele rzeczy ulega zmianie - zadeklarował znany Brazylijczyk.

Podczas rozmowy 51-latkiem nie mogło oczywiście zabraknąć wątku Roberta Lewandowskiego. Silvinho przekazał, że zamierza w najbliższym czasie bacznie śledzić występy naszego kapitana w barwach FC Barcelona.

Macie oczywiście wielu świetnych zawodników, w tym także jego. Teraz muszę oglądać mecze Barcelony, by znów śledzić jego poczynania

