Oto możliwi rywale Polaków na mundialu. Ważne wieści dla Urbana, znowu oni
Wiemy już coraz więcej na temat przyszłorocznych mistrzostw świata w piłce nożnej. W piątkowy wieczór polskiego czasu w Waszyngtonie odbyło się losowanie grup do nadchodzącego turnieju. Potencjalnych trzech rywali poznali też zatem "Biało-Czerwoni". Jeżeli podopieczni Jana Urbana udanie przejdą przez baraże, to zagrają z Holandią, Japonią oraz Tunezją. Nie tylko nasi rodacy będą mieli jednak trudne zadanie.
Reprezentacja Polski wciąż nie zakończyła jeszcze walki o awans na nadchodzące mistrzostwa świata. Zgodnie z przewidywaniami lepsza w pierwszej fazie eliminacji okazała się Holandia. Ale dzięki drugiemu miejscu w grupie, "Biało-Czerwoni" mają ostatnią szansę na zdobycie biletów do Stanów Zjednoczonych, Meksyku oraz Kanadzie. Mowa dokładnie o grze w barażach. Na początek podopieczni Jana Urbana zmierzą się u siebie z Albanią. Następnie czeka ich wyjazdowa potyczka ze Szwecją lub Ukrainą.
Pomimo, że do pierwszego spotkania pozostało jeszcze kilka miesięcy, kibice już dziś dowiedzieli się z kim dokładnie Polacy mogą znaleźć się w grupie. O godzinie 18:00 rozpoczęło się oficjalne losowanie. Impreza w Waszyngtonie została zorganizowana z przytupem. Wśród uczestników znalazł się między innymi Donald Trump, ponadto podczas wydarzenia rozdano pierwszą w historii Pokojową Nagrodę FIFA. Odebrał ją właśnie obecny prezydent Stanów Zjednoczonych.
Trudne zadanie przed podopiecznymi Urbana. Już wszystko jasne
Kibiców interesował przede wszystkim główny punkt programu, czyli skład przyszłorocznych grup. "Orły" niestety znalazły się w czwartym koszyku. Oznaczało to trudnych przeciwników od samego początku imprezy. Podopiecznym Jana Urbana nie będzie łatwo. Zwycięzcy naszej ścieżki barażowej w Ameryce Północnej skonfrontują się z Holandią, Japonią oraz Tunezją. Ci pierwsi niedawno konfrontowali się z naszymi rodakami w eliminacjach UEFA. Dwukrotnie w bezpośrednich starciach padły remisy.
Od samego początku mundialu nikt nie będzie mógł narzekać na nudę. W jednej grupie znaleźli się na przykład Hiszpanie oraz Urugwajczycy. Dojdzie też do europejskiego klasyka pomiędzy Anglikami a Chorwatami. Mecz otwarcia zaplanowano w Meksyku, gdzie jedni z trzech gospodarzy podejmą Republikę Południowej Afryki.
Składy grup na mistrzostwa świata 2026:
Grupa A: Meksyk, RPA, Korea Południowa, baraż (Dania/Macedonia Północna/Czechy/Irlandia)
Grupa B: Kanada, baraż (Włochy/Irlandia Północna/Walia/Bośnia i Hercegowina), Katar, Szwajcaria,
Grupa C: Brazylia, Maroko, Haiti, Szkocja
Grupa D: USA, Paragwaj, Australia, baraż (Turcja/Rumunia/Słowacja/Kosowo)
Grupa E: Niemcy, Curacao, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ekwador
Grupa F: Holandia, Japonia, baraż (Ukraina/Szwecja/Polska/Albania), Tunezja
Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Nowa Zelandia
Grupa H: Hiszpania, Wyspy Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska, Urugwaj
Grupa I: Francja, Senegal, baraż (Boliwia/Irak/Surinam), Norwegia
Grupa J: Argentyna, Algieria, Austria, Jordania
Grupa K: Portugalia, baraż (Demokratyczna Republika Konga/Jamajka/Nowa Kaledonia), Uzbekistan, Kolumbia
Grupa L: Anglia, Chorwacja, Ghana, Panama