Wyciekł szokujący plan PZPN-u tuż przed barażami. Kibice będą wściekli, przykra niespodzianka

Reprezentacja Polski ma jeszcze dwa kroki do mistrzostw świata 2026. Pierwszym będzie pokonanie Albanii na PGE Narodowym w Warszawie. Właśnie z Albańczykami Biało-Czerwoni zmierzą się w półfinale rywalizacji o udział w najważniejszym reprezentacyjnym turnieju świata.

Dzięki temu, że piłkarze Jana Urbana podczas eliminacji zapewnili sobie losowanie z drugiego koszyka, półfinał odbędzie się w stolicy Polski. Ostatni mecz na PGE Narodowym w Warszawie pociągnął za sobą mnóstwo negatywnych emocji, ale chodzi o te, które nie są bezpośrednio związane z piłką nożną.

Przykra niespodzianka dla kibiców. Mateusz Borek zdradza

Mowa oczywiście o otoczce, która towarzyszyła wejściu kibiców na stadion w Warszawie. Zewsząd słychać było głosy oburzenia, a część kibiców całkowicie odpuściła próbę dostania się na stadion. To oczywiście odbiło się bardzo szerokim echem, szczególnie biorąc pod uwagę ceny biletów, jakie wyznacza PZPN.

Jak się okazuje, właśnie w tym aspekcie Polski Związek Piłki Nożnej szykuje dla kibiców przykrą niespodziankę. - Ma być lekka podwyżka dotycząca cen biletów na mecze barażowe. Wszystko z racji prestiżu meczu - przekazał Mateusz Borek dziennikarz TVP Sport i Kanału Sportowego.

Można się jedynie spodziewać, z jaką reakcją kibiców spotka się taka decyzja PZPN i pozostaje wyczekiwanie na to, czy faktycznie dojdzie do zapowiadanej podwyżki cen. Mecz z Albanią już za nieco ponad cztery miesiące. Spotkanie zaplanowane jest na 26 marca 2026 roku.

Reprezentacja Polski powalczy o awans na MŚ 2026 poprzez baraże Mateusz Slodkowski - UEFA Getty Images

Jan Urban potrafi krzyknąć Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Robert Lewandowski w barwach reprezentacji Polski Marek Antoni Iwanczuk AFP