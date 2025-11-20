Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wyciekł szokujący plan PZPN-u tuż przed barażami. Kibice będą wściekli, przykra niespodzianka

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Reprezentacja Polski poznała już swoją ostateczną drogę na mundial 2026. Biało-Czerwoni w półfinale zmierzą się z Albanią na PGE Narodowym w Warszawie. Później ewentualnie w finale czekać będzie starcie Polaków ze Szwedami lub Ukraińcami na wyjeździe. Jak się okazuje, PZPN na półfinałowe starcie barażowe szykuje niemiłą niespodziankę dla kibiców. O wszystkim poinformował Mateusz Borek.

Mężczyzna ubrany w garnitur przemawia przy mównicy na tle czerwonego ekranu, w lewym górnym rogu widoczne jest okrągłe wstawione zdjęcie innego mężczyzny w ciemnych okularach, który patrzy w dal trzymając rękę przy czole.
Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban oraz prezes PZPN Cezary KuleszaWojciech Olkusnik/East News / Grzegorz Wajda/REPORTEREast News

Reprezentacja Polski ma jeszcze dwa kroki do mistrzostw świata 2026. Pierwszym będzie pokonanie Albanii na PGE Narodowym w Warszawie. Właśnie z Albańczykami Biało-Czerwoni zmierzą się w półfinale rywalizacji o udział w najważniejszym reprezentacyjnym turnieju świata.

Dzięki temu, że piłkarze Jana Urbana podczas eliminacji zapewnili sobie losowanie z drugiego koszyka, półfinał odbędzie się w stolicy Polski. Ostatni mecz na PGE Narodowym w Warszawie pociągnął za sobą mnóstwo negatywnych emocji, ale chodzi o te, które nie są bezpośrednio związane z piłką nożną.

Przykra niespodzianka dla kibiców. Mateusz Borek zdradza

Mowa oczywiście o otoczce, która towarzyszyła wejściu kibiców na stadion w Warszawie. Zewsząd słychać było głosy oburzenia, a część kibiców całkowicie odpuściła próbę dostania się na stadion. To oczywiście odbiło się bardzo szerokim echem, szczególnie biorąc pod uwagę ceny biletów, jakie wyznacza PZPN.

Jak się okazuje, właśnie w tym aspekcie Polski Związek Piłki Nożnej szykuje dla kibiców przykrą niespodziankę. - Ma być lekka podwyżka dotycząca cen biletów na mecze barażowe. Wszystko z racji prestiżu meczu - przekazał Mateusz Borek dziennikarz TVP Sport i Kanału Sportowego.

Można się jedynie spodziewać, z jaką reakcją kibiców spotka się taka decyzja PZPN i pozostaje wyczekiwanie na to, czy faktycznie dojdzie do zapowiadanej podwyżki cen. Mecz z Albanią już za nieco ponad cztery miesiące. Spotkanie zaplanowane jest na 26 marca 2026 roku.

Trójka piłkarzy reprezentacji Polski w czerwonych strojach podczas meczu piłkarskiego na stadionie, środkowy zawodnik wskazuje ręką, po bokach stoją dwaj inni piłkarze, w tle zamazana publiczność.
Reprezentacja Polski powalczy o awans na MŚ 2026 poprzez barażeMateusz Slodkowski - UEFAGetty Images
Trener w okularach i białej koszuli energicznie gestykuluje na tle stadionu, wskazując palcem wskazującym do góry, za nim rozmyte sylwetki innych osób i fragmenty trybun.
Jan Urban potrafi krzyknąćGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Piłkarz w biało-czerwonym stroju z numerem 9 na tle boiska piłkarskiego i rozmytego tłumu na trybunach, unosi ramiona z otwartymi ustami, sprawiając wrażenie okazywania silnych emocji podczas meczu.
Robert Lewandowski w barwach reprezentacji PolskiMarek Antoni IwanczukAFP

