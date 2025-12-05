Heidi Klum poprowadziła losowanie mundialu. Poślubiła o 16 lat młodszego partnera, to znany muzyk

Klum współprowadziła uroczystość losowania FIFA z Kevinem Hartem i Dannym Ramirezem. To nie był dla niej pierwszy raz. Światowej sławy modelka była już kiedyś gospodynią losowania - chodzi o to, które odbyło się przed ostatnim mundialem w Niemczech.

Heidi Klum poprowadziła kolejne losowanie grup do mundialu

Ma 52 lata i pozostaje jedną z największych ikon mody i świata show-biznesu. Niemiecka modelka, Heidi Klum, została wybrana, by połączyć amerykański i europejski świat piłki. Razem z Kevinem Hartem poprowadziła na scenie uroczystość losowania, znów zachwycając swoim profesjonalizmem i obyciem przed kamerą.

Ostatni raz prowadziła podobną imprezę 20 lat temu, gdy losowano drużyny przed mundialem w Niemczech. W tamtym czasie modelka była też jedną z głównych twarzy turnieju. Zdaje się, że tym razem będzie tak samo, co jedynie podkreśla to, że czas jedynie wzmocnił pozycję Klum na rynku rozrywkowym.

Heidi Klum poślubiła 16 lat młodszego mężczyznę. To znany muzyk

Życie uczuciowe Heidi Klum było dość burzliwe. Gwiazda doczekała się czworga dzieci, z czego trojga z nich ze znanym piosenkarzem, Sealem, z którym w 2012 roku ogłosiła separację. Ostatecznie po dwóch nieudanych małżeństwach i paru przelotnych związkach poinformowała w 2018 roku, że jest z w związku z Tomem Kaulitzem, gitarzystą zespołu Tokio Hotel.

Ich związek od początku budził spore emocje, szczególnie przez dzielącą ich różnicę wieku. Tom Kaulitz skończył w tym roku 36 lat i wciąż koncertuje ze swoim zespołem i swoim bratem, Billem Kaulitzem. Przed laty rodzeństwo było uwielbiane przez polskie nastolatki. Ostatecznie wszelkie dyskusje o miłości Klum i Kaulitza skomentowała ekspertka od PRu, Olivia Drost, która uważnie śledzi karierę 52-latki.

"Osobiście oburzają mnie negatywne (a nawet jakiekolwiek) komentarze o tym, że Heidi Klum ma o 16 lat młodszego męża. Kogo to w ogóle obchodzi ile on ma lat? Co data urodzenia w zasadzie oznacza? O czym świadczy? Jeśli skupiamy się na tak powierzchownych rzeczach, jak wygląd zewnętrzny, to naprawdę wiele 20-latek mogłoby pozazdrościć Heidi figury, formy i wyglądu. I czy ktokolwiek krytykowałby Toma, gdyby miał o 16 lat młodszą żonę? Wątpię..." - tłumaczyła.

