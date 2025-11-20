Polska poznała rywala w barażach, możliwa wielka zmiana. Wszystko w rękach FIFA

Po zajęciu 2. miejsca w grupie w kwalifikacjach europejskich do przyszłorocznych mistrzostw świata Polacy wezmą udział w barażach. Wiadomo już, że w półfinale rywalem będzie Albania, natomiast po ewentualnym awansie do finału kadra Jana Urbana zmierzy się z lepszym ze spotkania Ukraina - Szwecja. Rywalizacja o miejsce na mundialu odbędzie się jednak dopiero w marcu.

Przed drużynami jest jeszcze losowanie grup mistrzostw świata. To odbędzie się już za nieco ponad dwa tygodnie, bowiem 5 grudnia w Waszyngtonie. Co ciekawe, mimo to wciąż nie znamy podziału na koszyki. Możliwe są dwie opcje, z czego jedna z nich wydaje się wyjątkowo niekorzystna dla Polski.

FIFA nie podjęła jeszcze decyzji, co zrobić z zespołami, które rywalizują w barażach. Jeden scenariusz zakłada układ koszyków na bazie rankingu FIFA. Wtedy dana ścieżka barażowa będzie wrzucona do koszyka zależnie od miejsca w zestawieniu FIFA drużyny, która ma najwięcej punktów. W naszym przypadku będzie to koszyk trzeci, bowiem w nim znalazłaby się Ukraina, drużyna najwyżej rozstawiona w naszej ścieżce barażowej.

Dla porównania, gdyby los sprezentował Polsce na swojej drodze do mundialu Włochy i udałoby się wygrać, to "Biało-Czerwoni" znaleźliby się w drugim koszyku.

FIFA ma wszystko w swoich rękach, Polacy wciąż czekają

Drugi, zdecydowanie mniej prawdopodobny scenariusz jest nieco gorszy dla Polski. Ten zakłada wrzucenie wszystkich drużyn biorących udział w barażach (także w interkontynentalnych) do ostatniego, czwartego koszyka.

To w przypadku potencjalnego awansu Polski na MŚ oznaczałoby bardzo trudne losowanie i rywalizacja także z ekipami z trzeciego koszyka.

Cała sprawa okaże się jasna w najbliższym czasie, gdy FIFA opublikuje oficjalne procedury losowania grup na mistrzostwa świata.

Półfinałowe starcie barażowe Polska - Albania zaplanowane jest na 26 marca 2026 roku. Ewentualny finał z udziałem Polski zaplanowany jest na 31 marca. To spotkanie odbędzie się na wyjeździe z lepszym starcia Ukraina - Szwecja.

