Z czterech potencjalnych rywali Polaków w półfinale barażów reprezentacja Albanii była druga, jeśli chodzi o ranking FIFA. Zajmuje w nim 63. miejsce, ale ostatnio Biało-Czerwonym nie kojarzy się dobrze. W kwalifikacjach do Euro 2024 porażka z tym zespołem była początkiem końca walki o bezpośredni awans. Po tym meczu z funkcji selekcjonera naszego zespołu został zwolniony Fernando Santos. Polacy na mistrzostwa Europy dostali się poprzez baraże dzięki Lidze Narodów.

Dla Albanii ostatnie dziesięć lat to najlepszy okres w historii reprezentacji. W 2015 roku awansowała pierwszy raz na Euro, a kadra była na najwyższym miejscu w rankingu UEFA - 22. Euro 2016, podobnie jak mistrzostwa Europy osiem lat później zakończyła w fazie grupowej. I były to jedyne starty na wielkim turnieju, bo na mundial jeszcze nigdy nie awansowała.

Wygranie "polskiej" grupy kwalifikacyjnej i awans na Euro 2024 to między innymi zasługa Sylvinho, byłego piłkarza na przykład FC Barcelony czy Arsenalu. Pod wodzą Brazylijczyka Albania ma dodatni bilans meczów międzypaństwowych - 15 wygranych i siedem remisów w 32 spotkaniach.

- Reprezentacja stoi na naprawdę wysokim poziomie, kadrowicze występują w mocnych klubach i ligach. Sylvinho to dobry trener. Za jego sprawą wiele rzeczy się zmieniło. Wybiera odpowiednich piłkarzy, ma jasne pomysły na grę i poszczególnych zawodników. Gra wygląda obiecująco, wyniki są zadowalające, byliśmy na Euro, co jeszcze bardziej dodaje pewności siebie. Nie jesteśmy już chłopcami do bicia - mówił rok temu Juljan Shehu, albański piłkarz Widzewa, a potem sam trafił do reprezentacji. W łódzkim klubie jest jeszcze jeden Albańczyk - Lindon Selahi.

Nie jest w niej największą gwiazdą, ale ważną postacią dla selekcjonera. Na tyle ważną, że przed ostatnim meczem grupowym odesłał go na trybuny, ale po to, by przed barażem nie dostał żółtej kartki, która by go wyeliminowała z występu. A Shehu obok siebie rzeczywiście ma kolegów z dużo lepszych lig i klubów. I tak np. w Serie A grają Berat Djimsiti, Adrian Ismajli, Elseid Hysaj, Kristjan Asllani, Ylber Ramadani czy Medon Berisha.

W grupie K eliminacji do mundialu w 2026 roku Albania ustąpiła miejsca tylko Anglii, z którą przegrała oba spotkania. Wyprzedziła za to Serbię, którą pokonała na wyjeździe i zremisowała u siebie.

Przez lata Albania była łatwym rywalem dla reprezentacji Polski. Porażka w 2023 roku była dopiero drugą w historii bezpośrednich spotkań. Wcześniej Biało-czerwoni wygrali z Albańczykami dziesięć razy, trzykrotnie zremisowali, a przegrali tylko raz - w 1953 roku.

Brak zaufania PZPN-u do Urbana? "Nie miał nic do stracenia" Polsat Sport