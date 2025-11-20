Urban zapytany o losowanie. Niespodziewana deklaracja selekcjonera przed kamerami

Reprezentacja Polski jeszcze przed wyjazdowym meczem w ósmej kolejce eliminacji do mistrzostw świata pewna była tego, że zagra w barażach o mundial. Tak naprawdę wynik spotkania z Maltą był tylko istotny w kwestii walki o pierwszy koszyk. Wygrana 3:2 przybliżyła Jana Urbana i spółkę do realizacji tego celu.

Niestety jednak dzień później wszystko ułożyło się bardzo dobrze, z wyjątkiem tego, co wydarzyło się w Glasgow. Tam bowiem Szkoci mimo wszystko nieco niespodziewanie pokonali Duńczyków 4:2. Taki wynik oznaczał, że karteczka z napisem "Poland" zostanie wyciągnięta z drugiego koszyka.

Wielki spokój Jana Urbana. "Nie możemy narzekać"

Do pierwszego koszyka trafiły więc: Włochy, Dania, Turcja oraz Ukraina. W drugim oprócz Polski znalazły się: Walia, Słowacja, Czechy. Trzeci koszyk stworzyły: Irlandia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo. Ostatni, czwarty koszyk należał do: Szwecja, Rumunia, Macedonia Północna, Irlandia Północna. Losowanie odbyło się w czwartkowe popołudnie.

Polacy trafili do ścieżki B, gdzie w potencjalnym finale na Biało-Czerwonych czekać będzie zwycięzca z dwumeczu Ukraina - Szwecja, najpierw w półfinale trzeba jednak pokonać Albanię na PGE Narodowym w Warszawie. Po losowaniu krótkiego komentarza udzielił selekcjoner Jan Urban.

- Myślę, że nie możemy narzekać. Wylosowaliśmy dobrze, jesteśmy faworytem w pierwszym spotkaniu. Powinniśmy to odpowiednio wykorzystać, szczególnie na własnym stadionie - rozpoczął szkoleniowiec naszej kadry, podkreślając znaczenie tego, że półfinał zagramy na PGE Narodowym w Warszawie.

- Wydaje mi się, że to, że jesteśmy faworytem, to powinno być oczywiste. Natomiast trzeba mieć szacunek do każdej drużyny, ale musi być też pewność siebie i wiara we własne umiejętności, bo to pomaga - dodał z charakterystycznym dla siebie stoickim spokojem.

Urban nie potrafił jednak wybrać, z kim wolałby zmierzyć się w finale. - Trudno mi powiedzieć, bo Szwecja mimo marnych eliminacji, wiedziała, że zagra w barażach przez Ligę Narodów. Jest jedna kluczowa rzecz, nie wiemy, co się może wydarzyć przez najbliższe cztery miesiące. W międzyczasie jest okienko transferowe, które może sporo zmienić. Ja mogę sobie życzyć, żeby chłopaki grali i byli w dobrej dyspozycji - stwierdził.

- Gdybyśmy mieli zagrać dwa spotkania u siebie, to chyba byłoby już chyba nieco zbyt dużo szczęścia. Ja wychodzę z takiego założenia, że jeśli chcemy być na mundialu i walczyć o jak najlepszy wynik, to musisz przejść takie baraże. Koncentrujemy się na pierwszym spotkaniu - dodał

Krótko opowiedział także o najbliższych planach. - Niebawem spotkamy się ze sztabem, żeby ocenić całe eliminacje. Potem wszystko będzie się opierało na monitorowaniu zawodników. Będziemy oglądać każdego z zawodników najczęściej jak się da, tak aby selekcja była trafna - zakończył. Mecz półfinałowy 26 marca.

DJB: Jakie mamy szanse w eliminacjach do Mistrzostw Świata 2026? WIDEO Do jednej bramki POLSAT GO

Reprezentacja Polski powalczy o awans na MŚ 2026 poprzez baraże Mateusz Slodkowski - UEFA Getty Images

Jan Urban ze swym sztabem intensywnie myśli nad kolejnymi powołaniami na mecze reprezentacji Polski Marcin Golba AFP

Reprezentacja Polski. Jan Urban ogłosił powołania na październikowe zgrupowanie Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Hans van der Valk / Orange Pictures / DPPI via AFP AFP