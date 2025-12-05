Polaków może czekać niezwykle trudne zadanie. Rywal dokonał niemal niemożliwego

Tunezja do grupy F wylosowana została z trzeciego koszyka, w którym znalazły się jeszcze: Norwegia, Panama, Egipt, Algieria, Szkocja, Paragwaj, Wybrzeże Kości Słoniowej, Uzbekistan, Katar, Arabia Saudyjska, Republika Południowej Afryki.

Polacy, jeśli chodzi o rywala z trzeciego koszyka, mogli trafić lepiej, ale teoretycznie w meczu z Tunezją byliby faworytami. Polacy w rankingu FIFA zajmują 31, miejsce, a Tunezyjczycy są o dziewięć pozycji niżej.

Szczelna defensywa reprezentacji Tunezji

Tunezja to państwo znacznie mniejsze od Polski. Jej powierzchnia to 163 tys. km2, podczas gdy nasz kraj ma 314 km2. W Polsce mieszka 38 mln ludzi, a w Tunezji 11 mln. Różnica w poziomie piłkarskim nie jest już jednak aż tak widoczna.

Tunezja po raz siódmy będzie grała na mistrzostwach świata, ale wcześniej jeszcze nigdy nie przebrnęła przez fazę grupową. W XXI w. na mundialu grali pięciokrotnie, zabrakło ich tylko w 2010 i 2014 r. Największy osiągnięciem tunezyjskiej piłki jest jednak mistrzostwo w Pucharze Narodów Afryki w 2004 r.

Tunezyjczycy na przyszłoroczne mistrzostwa świata dostali się dzięki wygraniu grupy H strefy CAF. Zwyciężyli w dziewięciu spotkaniach i zremisowali tylko na wyjeździe z Namibią, która zajęła drugie miejsce. Co ciekawe, w 10 spotkaniach eliiminacyjnych Tunezyjczycy nie stracili ani jednej bramki!

Polska awansuje na mistrzostwa świata, jeśli w marcowych półfinałach barażu pokona u siebie Albanię, a następnie na wyjeździe pokona zwycięzcę pary Ukraina - Szwecja.

W przygotowywaniu się do spotkania z Tunezją, reprezentacji Polski może pomóc trener Henryk Kasperczak, który prowadził tę kadrę w latach 1994-1998 i 2015-2017.

Obecnie gwiazdą reprezentacji Tunezji jest Ismaël Gharbi, który na co dzień występuje w niemieckim FC Augsburg. Pozostali reprezentanci nie grają w żadnym znaczącym klubie, a wielu z nich broni barw czołowego tunezyjskiego klubu - Esperance Tunis.

Mundial 2026 rozpocznie się 11 czerwca w Meksyku, a zakończy finałem 19 lipca w New Jersey w Stanach Zjednoczonych. Awans z fazy grupowej uzyskają po dwie najlepsze drużyny oraz osiem najlepszych z trzecich miejsc.

