Polaków może czekać niezwykle trudne zadanie. Rywal dokonał niemal niemożliwego
Jeśli Polska przebrnie przez marcowe baraże, to podczas mistrzostw świata znajdzie się w grupie F, gdzie rywalami będzie Holandia, Japonia i Tunezja. Teoretycznie najłatwiejszym rywalem są Tunezyjczycy, którzy w rankingu FIFA znajdują się niżej od zawodników selekcjonera Jerzego Urbana. Tunezyjczycy w eliminacjach dokonali jednak rzeczy niebywałej - w 10 spotkaniach nie stracili ani jednej bramki!
Tunezja do grupy F wylosowana została z trzeciego koszyka, w którym znalazły się jeszcze: Norwegia, Panama, Egipt, Algieria, Szkocja, Paragwaj, Wybrzeże Kości Słoniowej, Uzbekistan, Katar, Arabia Saudyjska, Republika Południowej Afryki.
Polacy, jeśli chodzi o rywala z trzeciego koszyka, mogli trafić lepiej, ale teoretycznie w meczu z Tunezją byliby faworytami. Polacy w rankingu FIFA zajmują 31, miejsce, a Tunezyjczycy są o dziewięć pozycji niżej.
Szczelna defensywa reprezentacji Tunezji
Tunezja to państwo znacznie mniejsze od Polski. Jej powierzchnia to 163 tys. km2, podczas gdy nasz kraj ma 314 km2. W Polsce mieszka 38 mln ludzi, a w Tunezji 11 mln. Różnica w poziomie piłkarskim nie jest już jednak aż tak widoczna.
Tunezja po raz siódmy będzie grała na mistrzostwach świata, ale wcześniej jeszcze nigdy nie przebrnęła przez fazę grupową. W XXI w. na mundialu grali pięciokrotnie, zabrakło ich tylko w 2010 i 2014 r. Największy osiągnięciem tunezyjskiej piłki jest jednak mistrzostwo w Pucharze Narodów Afryki w 2004 r.
Tunezyjczycy na przyszłoroczne mistrzostwa świata dostali się dzięki wygraniu grupy H strefy CAF. Zwyciężyli w dziewięciu spotkaniach i zremisowali tylko na wyjeździe z Namibią, która zajęła drugie miejsce. Co ciekawe, w 10 spotkaniach eliiminacyjnych Tunezyjczycy nie stracili ani jednej bramki!
Polska awansuje na mistrzostwa świata, jeśli w marcowych półfinałach barażu pokona u siebie Albanię, a następnie na wyjeździe pokona zwycięzcę pary Ukraina - Szwecja.
W przygotowywaniu się do spotkania z Tunezją, reprezentacji Polski może pomóc trener Henryk Kasperczak, który prowadził tę kadrę w latach 1994-1998 i 2015-2017.
Obecnie gwiazdą reprezentacji Tunezji jest Ismaël Gharbi, który na co dzień występuje w niemieckim FC Augsburg. Pozostali reprezentanci nie grają w żadnym znaczącym klubie, a wielu z nich broni barw czołowego tunezyjskiego klubu - Esperance Tunis.
Mundial 2026 rozpocznie się 11 czerwca w Meksyku, a zakończy finałem 19 lipca w New Jersey w Stanach Zjednoczonych. Awans z fazy grupowej uzyskają po dwie najlepsze drużyny oraz osiem najlepszych z trzecich miejsc.
PJ