Piłkarz Barcelony wyznaje. Chce nowego napastnika. Sygnał dla Lewandowskiego

W rozmowie z katalońskim dziennikiem "Mundo Deportivo" Pau Cubarsi wypowiedział się na temat swojego wymarzonego transferu do FC Barcelona. Młody wychowanek wyznał, że w tym momencie najbardziej pożądanym przez niego zawodnikiem w kontekście dołączenia do "Dumy Katalonii" jest piłkarz, który na co dzień występuje na pozycji środkowego napastnika. Z perspektywy Roberta Lewandowskiego jest to sygnał dość wymowny.