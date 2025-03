Lewandowski wyrobił się w 72 mecze mniej. Wielki moment, Polak przeszedł do historii

Robert Lewandowski znowu zdobył bardzo ważnego gola dla Barcelony. Dzięki jego bramce na 1:2 "Duma Katalonii" wróciła do meczu z Atletico Madryt, a następnie wygrała go aż 4:2. Polski napastnik zanotował już 94. trafienie w barwach "Blaugrany" i tym samym zrównał się z kolejną legendą klubu. Satysfakcji jeszcze dodaje fakt, że był to gol wyjątkowej urody, a poza tym "Lewy" zanotował całkiem udany występ.