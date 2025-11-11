Lewandowski przemówił prosto z USA. Zwrócił się do wszystkich Polaków. Krótko

Mimo 37 lat na karku Robert Lewandowski nadal jest arcyważnym zawodnikiem Barcelony. Udowodnił to w niedzielę, podczas wyjazdowego spotkania z Celtą Vigo, w którym zdobył hat-tricka. Drużyna Hansiego Flicka triumfowała 4:2, a Polak znów awansował w klasyfikacji strzelców wszech czasów katalońskiego klubu.

Już następnego dnia - w poniedziałek - ruszyła kolejna w tym sezonie przerwa na mecze międzypaństwowe. W Warszawie rozpoczęło się zgrupowanie reprezentacji Polski. Naszą kadrę czekają dwa ostatnie spotkania eliminacji mistrzostw świata - przeciwko Holandii u siebie i z Maltą na wyjeździe.

Historyczna chwila dla Lewandowskiego i Polaków. "Mamy wspaniałych ludzi, którzy wspierają ojczyznę"

Jak się okazało, tuż po meczu 12. kolejki La Liga Lewandowski nie udał się do stolicy Polski, a do Stanów Zjednoczonych. Tam dostąpił zaszczytu pociągnięcia za wajchę, która rozświetliła Empire State Building na biało-czerwono. Wizyta gwiazdy Barcelony wiązała się rzecz jasna z Narodowym Świętem Niepodległości, które w naszym kraju obchodzimy 11-ego listopada.

Należy podkreślić, że 37-latek został pierwszym Polakiem w historii, któremu dane było uczestniczyć w takim wydarzeniu. Po zakończeniu oficjalnej części ceremonii Robert Lewandowski znalazł chwilę na rozmowę z polskimi mediami w USA. W wywiadzie dla "RMF FM" nie krył dumy.

Nie jest to wyróżnienie dla mnie, ale chyba dla wszystkich Polaków i całej Ojczyzny. Z dumą, niezależnie gdzie jesteśmy zawsze pokazujemy i mówimy, że jesteśmy z Polski

- Co kojarzy mi się ze słowem Polska? Niepodległość. To, że jesteśmy wspaniałym krajem. Mamy wspaniałych ludzi, którzy wspierają ojczyznę - dodał.

Oprócz tego polski napastnik opublikował także post w mediach społecznościowych. "Empire State Building w biało-czerwonych barwach! To zaszczyt brać udział w tak wyjątkowym, historycznym wydarzeniu. Z dumą świętujemy Dzień Niepodległości!" - czytamy.

