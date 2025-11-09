Partner merytoryczny: Eleven Sports

Lewandowski zamknął usta krytykom. Niewiarygodne, czego dokonał. Absolutna ikona

Michał Chmielewski

Robert Lewandowski show! Kapitan reprezentacji Polski podczas wyjazdowego spotkania z Celtą Vigo ustrzelił hat-tricka. Hansi Flick z pewnością nie żałuje, że postawił na 37-latka w wyjściowym składzie. Lewandowski znów zapisał się na kartach historii katalońskiego klubu i nie tylko.

Robert Lewandowski
Robert LewandowskiJOSE BRETON / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFPAFP

Niedzielne spotkanie Celty Vigo z Barceloną od pierwszych minut było niezwykle emocjonujące. Worek z bramkami otworzył Robert Lewandowski, który w 10. minucie wykorzystał rzut karny. Jak się okazało, był to jedynie początek wielkiego występu, jaki zanotował nasz napastnik.

Jeszcze w pierwszej połowie 37-latek wykorzystał świetne dośrodkowanie Marcusa Rashforda i pokonał Radu z bliskiej odległości. Grająca u siebie Celta nie zamierzała odpuszczać. Dwukrotnie doprowadzała do wyrównania. Przed zejściem do szatni bramkę na 3:2 zdobył Lamine Yamal. Wtedy goście nadal nie mogli być niczego pewni.

Hajto zwraca uwagę. "Mówimy o każdym, ale nie o Lewandowskim, a to największy nieobecny EL Clasico". WIDEOPolsat Sport

Co za występ Lewandowskiego. Tak przechodzi się do historii Barcelony

Po zmianie stron obie ekipy tworzyły sobie groźne sytuacje. Mistrzowie Hiszpanii potrzebowali czwartego trafienia, aby uspokoić atmosferę i zachować większe szanse na korzystny wynik.

Wtedy z pomocą znów przyszedł Lewandowski! W 74. minucie kapitan kadry Jana Urbana skompletował hat-tricka. Tym razem po dośrodkowaniu z rzutu rożnego autorstwa Rashforda wyskoczył i strącił piłkę głową na dalszy słupek.

W ten sposób 37-letni snajper uciszył krytyków, którzy stawiali na nim krzyżyk w ostatnich tygodniach. Mimo dosyć podeszłego - jak na piłkarza - wieku Robert Lewandowski udowadnia, że w tym sezonie nadal jest kluczowym zawodnikiem Barcelony. Nawet jeśli jego kontrakt wygasa 30 czerwca przyszłego roku i nie wiadomo, czy w ogóle zostanie przedłużony.

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

    Po trzech trafieniach przeciwko Celcie Polak ma na koncie aż 108 bramek w barwach katalońskiego klubu. To na ten moment daje mu 14. miejsce w klasyfikacji strzelców wszech czasów Barcelony. Tyle samo goli widnieje na koncie Luisa Enrique.

    Co więcej, Hiszpanie szybko ustalili, że Lewandowski stał się najstarszym zawodnikiem w historii La Liga, który zdobył 75 bramek po ukończeniu 30. roku życia. Dokonał tego w wieku 37 lat, 2 miesięcy i 19 dni. Wyprzedził w tym zestawieniu Aduriza (36 lat, 10 miesięcy i 24 dni).

    Idąc dalej, to 36. hat-trick polskiego snajpera w karierze i czwarty dla FC Barcelony. Legenda? To mało powiedziane! W trwającej kampanii były gwiazdor Bayernu Monachium ma już na koncie siedem trafień.

    Ostatecznie Katalończycy ograli Celtę Vigo 4:2. Zajmują drugie miejsce w tabeli, do pierwszego Realu tracą trzy punkty.

    Piłkarz ubrany w koszulkę FC Barcelona z szeroko rozłożonymi ramionami świętuje zdobycie gola podczas meczu piłkarskiego. W tle widoczni są inni zawodnicy oraz fragment trybun stadionu.
    Robert Lewandowski z pierwszym hat-trickiem w tym sezonieLavandeira Jr.PAP
    Piłkarze FC Barcelony w trakcie celebracji na boisku, widoczne dynamiczne emocje po zdobyciu gola, dominują barwy klubowe oraz logo sponsora na koszulkach zawodników.
    Robert Lewandowski wrócił do wyjściowej jedenastki Barcelony i nie tracił czasu na rozpoznanie przeciwnika Lavandeira Jr.PAP
    Piłkarz drużyny FC Barcelona w granatowo-bordowej koszulce z numerem 9 na pierwszym planie świętuje sukces na boisku, towarzyszą mu uśmiechnięci koledzy z drużyny w tle.
    Robert LewandowskiLalo R. VillarEast News

