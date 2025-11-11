SIÓDEMKA 10. SERII ORLEN SUPERLIGI

Bramkarz: Kornel Poźniak (PGE Wybrzeże Gdańsk)

Drużyna znad morza odniosła szóste zwycięstwo z rzędu. W starciu z Piotrkowianinem zanotowała najlepszy wynik w obronie. Straciła tylko 18 bramek. Duża w tym zasługa 22-letniego bramkarza, który odbił 17 piłek, co dało mu rewelacyjną, 50-procentową skuteczność. Wybronił dwa z czterech rzutów karnych.

Lewy skrzydłowy: Mikołaj Czapliński (PGE Wybrzeże Gdańsk)

Nie ma drugiego zawodnika w ORLEN Superlidze, który tak często osiąga dwucyfrowy licznik bramek. W starciu z Piotrkowianinem zanotował zapis 10/10. Na koncie ma 63 trafienia i pewnie przewodzi klasyfikacji najskuteczniejszych.

Lewy rozgrywający: Siergiej Kosorotow (Orlen Wisła Płock)

Przed przerwą reprezentacyjną 26-latek grał mniej. W zwycięskich "Derbach Mazowsza" solidnie rozgrzał się pod względem rzutowym. Zdobył sześć bramek. Zanotował trzy pomyłki. Zdążył jednak solidnie rozgrzać się przed czwartkowym rewanżem w Barcelonie.

Środkowy rozgrywający: Matija Starcević (Netland MKS Kalisz)

Chorwat poprowadził ofensywę kaliszan do odrabiania strat w starciu z MMTS-em. W pierwszej połowie drużynie Rafała Kuptela wychodziło niewiele. Jeśli pojawiły się konkrety, to zwykle ze strony 25-latka. W drugiej części poukładał atak. Rzucał, asystował. Zaliczył siedem trafień. Cztery z nich zanotował po rzutach karnych. W tym elemencie zanotował 100-procentową skuteczność. Do tego dołożył 11 kluczowych podań.

Prawy rozgrywający: Szymon Działakiewicz (Azoty Puławy)

Azoty są kolejną drużyną w tej serii, która zanotowała udane wejście w mecz, ale została bez punktów. 25-latek był bardzo aktywny w przegranym, domowym spotkaniu z zespołem z Ostrowa Wielkopolskiego. Rzucił 10 bramek, do których dołożył pięć asyst.

Prawy skrzydłowy: Michał Czarnecki (Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn)

24-latek był pewnym puntem drużyny z Kwidzyna. W pierwszej połowie zawodnicy Bartłomieja Jaszki mieli więcej szans do biegania do przodu. Jeśli piłka trafiła do Michała Czarneckiego, to lądowała w siatce. Zaliczył zapis 5/5.

KGHM Chrobry Głogów - Industria Kielce. Skrót meczu Polsat Sport

Kołowy: Arciom Karaliok (Industria Kielce)

Białorusin utrzymuje świetną formę. W starciu z KGHM Chrobrym bez większych problemów wypracowywał sobie miejsce na kole. Zdobył sześć bramek. Do tego rywale mieli problem z kreowaniem sytuacji rzutowych, jeśli on był ustawiony na środku obrony.

Zawodnik serii: Matija Starcević (Netland MKS Kalisz)

Arciom Karaliok Piotr Matusewicz East News

Matija Starcević FOT. MIROSLAW SZOZDA / 400MM.PL Newspix.pl