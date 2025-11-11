Oberwało się polskim siatkarzom, to już jest problem. Alarm dla Nikoli Grbicia

Sezon reprezentacyjny zakończył się we wrześniu, kiedy to polscy siatkarze sięgnęli po brąz mistrzostw świata. Nie oznacza to jednak, że Nikola Grbić zamierza próżnować i dopiero za kilka miesięcy rozpocząć selekcję przed kolejnymi wyzwaniami czekającymi kadrę narodową - Serb już kilkukrotnie był widywany na meczach w Polsce. Pojawił się m.in. na meczu Energi Trefla Gdańsk z Barkomem Każany Lwów na inaugurację PlusLigi, ostatnio śledził na żywo starcie o Superpuchar Polski.

O wspomniane trofeum zagrali zawodnicy Bogdanki LUK Lublin i JSW Jastrzębskiego Węgla, górą byli pierwsi z wymienionych. Aktualni mistrzowie kraju notują też dobry początek zmagań ligowych, do tej pory wygrali trzy z czterech spotkań. Bilans Jastrzębskiego Węgla jest nieco gorszy (dwie wygrane i dwie porażki) i to właśnie o problemach tej drużyny postanowił napisać Jakub Bednaruk.

PlusLiga. Ekspert dosadnie o siatkarzach JSW Jastrzębskiego Węgla

Były zawodnik i trener, a obecnie ekspert i komentator Polsatu Sport Jakub Bednaruk, w swoim felietonie przyjrzał się Jastrzębskiemu Węglowi, który przecież przeszedł rewolucję kadrową, bo z drużyny odeszli m.in. Tomasz Fornal, Nobert Huber i Jakub Popiwczak. Bednaruk wprost stwierdził, że zmartwieniami tego zespołu są Michał Gierżot i Łukasz Kaczmarek.

"Zmartwienie pierwsze to Gierżot, który nie może się odnaleźć. Cztery razy wychodzi w szóstce i cztery raz nie kończy meczu. Bardzo bystry facet, który do roli lidera w silnym klubie przygotowywał się kilka lat, ale na ten moment ma więcej problemów od atutów" - punktował.

"Oberwało się" też Kaczmarkowi. Atakujący, który w ostatnim sezonie kadrowym zrobił sobie przerwę od występów w reprezentacji, a rok wcześniej sięgnął po wicemistrzostwo olimpijskie, w ostatnich miesiącach zalicza "zjazd" formy.

Od "Króla Ergo Areny" podczas finałów VNL (Ligi Narodów - przyp. red.) do atakującego z jednymi z najsłabszych statystyk w lidze

I faktycznie, początek sezonu w wykonaniu Kaczmarka nie zachwyca. Zajmuje on obecnie 40. miejsce w klasyfikacji najlepiej atakujących zawodników rozgrywek - w 13 setach atakował 75 razy, zdobył 27 punktów. Efektywność (czyli wskaźnik uwzględniający nie tylko liczbę zdobytych punktów przy danej liczbie prób, ale też popełnione błędy), ma na poziomie zaledwie 14,67 proc.

Ekspert zauważył przy tym, że Gierżot i Kaczmarek powinni zapewnić swojej drużynie miejsce w czołowej ósemce na zakończenie fazy zasadniczej. "Z nimi dwoma JSW ma pewny play-off, ale bez nich może być cierpienie" - stwierdził, sugerując, że nawet w słabszej formie, obaj kadrowicze (Gierżot w reprezentacji zadebiutował w ostatnim sezonie), powinni gwarantować dobre wyniki.

Bednaruk przy okazji skrytykował też siatkarzy Cuprum Stilon Gorzów, którzy nie wygrali jeszcze meczu. "Dla mnie chyba największe rozczarowanie, a pierwszy mecz w Chełmie był tylko preludium nadchodzących kłopotów. Zespół kompletnie rozsypany. Każdy jest cieniem zawodnika z poprzedniego sezonu" - stwierdził.

Michał Gierżot (z lewej) i Łukasz Kaczmarek (z prawej) Grzegorz Wajda/Reporter / CEV.eu East News

Łukasz Kaczmarek Grzegorz Wajda/REPORTER Reporter

Nikola Grbić podczas rozmowy ze swoimi siatkarzami Andrzej Iwańczuk/Reporter East News