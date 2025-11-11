Partner merytoryczny: Eleven Sports

Partner Sabalenki nadał komunikat, dwa dni po jej porażce w Rijadzie. Koniec spekulacji

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Aryna Sabalenka po raz drugi poległa w finale WTA Finals i nie sięgnęła po upragnione trofeum. W Rijadzie musiała uznać wyższość Jeleny Rybakiny, która zwyciężyła 6:3, 7:6(0:). Białorusinka miała spore problemy z zaakceptowaniem porażki, polały się łzy. Zaledwie dwa dni po przegranej w Rijadzie komunikat nadał jej partner - Gergios Frangulis. Uciął tym samym krążące spekulacje.

Georgios Frangulis i Aryna Sabalenka
Georgios Frangulis i Aryna SabalenkaRobert PrangeGetty Images

Finał WTA Finals miał wyraźną faworytkę w postaci Aryny Sabalenki. W dużo lepszej dyspozycji w kluczowym meczu w Rijadzie okazała się jednak być Jelena Rybakina, która nie dała Białorusince szans na zwycięstwo. W pierwszym secie triumfowała 6:3. W drugim co prawda losy pojedynku rozstrzygnął dopiero tie-break. Kazaszka urządziła liderce rankingu WTA demolkę - wygrała go do zera. 

Rybakina górą nad Sabalenką w Rijadzie. Takimi słowami zwróciła się do Białorusinki

Tym samym Sabalenka marzenia o triumfie w WTA Finals odłożyć musi przynajmniej na kolejny rok. O tym, jak bardzo zależało jej na zwycięstwie, najlepiej świadczy emocjonalna reakcja. Białorusinka roztrzaskała o kort rakietę, a po chwili zalała się łzami.

Zobacz również:

Ons Jabuer w kwietniu zostanie mamą
Sportowe życie

Rywalka Igi Świątek cierpiała tygodniami. Teraz ogłasza światu cudowną nowinę

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    - To był niesamowity tydzień. Nie miałam żadnych oczekiwań. Nie spodziewałam się aż tak dobrego wyniku, to wspaniałe. Gratulacje Aryna za drugi rok z rzędu na pierwszym miejscu w rankingu, to ogromne osiągnięcie. Mam nadzieję, że zagramy razem jeszcze wiele wielkich finałów - takimi słowami do Białorusinki zwróciła się mistrzyni z Rijadu - Jelena Rybakina.

    Partner Sabalenki opublikował wymowny wpis. Komunikat dla Aryny i świata

    Niedługo po zakończeniu zmagań w WTA Finals komunikat za pośrednictwem instagrama nadać postanowił partner liderki rankingu WTA - Georgios Frangulis. Aktywnie wspiera on tenisistkę i towarzyszy jej zarówno przy sukcesach, jak i porażkach. Nie inaczej było przy okazji WTA Finals. Tym razem wiadomość ograniczył do dwóch słów.

    Ostatni etap
    napisał, nawiązując do czasu wolnego, spędzanego w Rijadzie z ukochaną

    Opublikował przy tym serię zdjęć poświęconych wyjątkowemu czasowi, jaki tenisistka spędziła w Rijadzie. Widzimy zarówno przygotowania do startu w WTA Finals, wspólną podróż, treningi, a także sposób, w jaki para spędzała czas wolny.

    Jannik Sinner - Felix Auger-Aliassime. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Frangulis uciął tym samym spekulacje, w jaki sposób wspierał Sabalenkę, gdy ta szykowała się i rywalizowała w jednym z absolutnie najważniejszych dla siebie turniejów w tym sezonie. Chociaż nie udało jej się triumfować, powiększyła jeszcze przewagę w rankingu nad Igą Świątek aż do 2475 punktów.

    Zobacz również:

    Iga Świątek
    Iga Świątek

    Zaskakujący komunikat WTA, Iga Świątek pominięta. Wielkie rywalki wyróżnione

    Katarzyna Koprowicz
    Katarzyna Koprowicz
    Szczęśliwa kobieta w sportowym stroju obejmuje mężczyznę w zielonej koszulce. Wokół nich widać tłum osób, które również wydają się radosne. Kobieta szeroko się uśmiecha, atmosfera jest pełna pozytywnych emocji i celebracji.
    Gergios Frangulis i Aryna SabalenkaAl BelloAFP
    Szczupła kobieta w sportowym stroju z czerwonym plecakiem oraz torbą, idzie w towarzystwie dwóch osób pod ścianą z cegieł. Mężczyzna w jasnej bluzie z różowym wzorem idzie z lewej strony, za kobietą podąża kolejna osoba w okularach przeciwsłonecznych.
    Gergios Frangulis i Aryna SabalenkaDylan Travis/ABACANewspix.pl
    Aryna Sabalenka
    Aryna SabalenkaFAYEZ NURELDINEAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja