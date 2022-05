Robert Lewandowski: To będzie moment, żeby się nad tym zastanowić. Wideo WIDEO |

- Najbliższe mecze dadzą nam odpowiedź na pytania co możemy poprawić w ataku pozycyjnym, co w ogóle możemy poprawić naszej grze. To będzie dobry moment, żeby się zastanowić co szwankuje - mówi kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski.