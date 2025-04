Chelsea ograna, a tu pilny komunikat UEFA. Legia ukarana, już oficjalnie

Konia z rzędem temu kto stawiał, że Legia Warszawa po łomocie 0:3 przy Łazienkowskiej będzie w stanie wygrać z Chelsea w Londynie. A jednak. Podopieczni Goncalo Feio sprawili gigantyczną sensację na skalę europejską, bijąc angielskiego potentata na jego własnej ziemi. Wymowna była reakcja kibiców "The Blues", którzy wygwizdali piłkarzy trenera Mareski.

Zwycięstwo 2:1 nie wystarczyło, żeby odrobić straty, a Legia musiała pożegnać się z rozgrywkami na etapie ćwierćfinału, ale przynajmniej zrobiła to w świetnym stylu. A każde punkty wywalczone w Europie to wzmacnianie pozycji naszej ligi na arenie europejskiej. Legia i Jagiellonia, która również odpadła w ćwierćfinale LKE przyczyniły się do poprawy naszej pozycji.