Iga Świątek miała pierwotnie dotrzeć do Madrytu dopiero w okolicach wtorku, ale po zmianie planów zameldowała się w stolicy Hiszpanii już w niedzielę. Tego samego dnia odbyła jeszcze trening na obiekcie Caja Magica. Nasza reprezentantka chciała wykorzystać każdą okazję do tego, by jak najlepiej zaaklimatyzować się do specyficznych warunków w tej lokalizacji. Ma to związek z grą na wysokości około 700 m n.p.m.

