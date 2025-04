27-letni Piotr Łącz jakiś czas temu przeniósł swoją karierę do Stanów Zjednoczonych , gdzie tworzy zgrany duet z innym naszym "ciężkim", Damianem Knybą. Udział w turnieju WBC Boxing Grand Prix to dla naszego zawodnika wielka sprawa. Być może, patrząc na końcową nagrodę, 200 tysięcy dolarów w tym sporcie dziś nie rzuca na kolana, ale wygrać można znacznie więcej - dużą rozpoznawalność i przyszłe, spore wyzwania. W grę wchodzi jeszcze status obowiązkowego pretendenta do pasa WBC Silver.

