Polscy piłkarze w mijającym roku rozegrali 12 meczów, z których wygrali zaledwie trzy. Jeżeli chodzi o spotkania o punkty, tylko raz zeszli z boiska jako zwycięzcy, na dodatek w spotkaniu bez większego znaczenia.

W trzecim meczu grupowym mundialu pokonali Japonię 1:0, ale już wcześniej stracili szansę awansu do 1/8 finału. Zresztą rywali taki wynik urządzał i w końcówce spotkania w ogóle nie atakowali, podając sobie piłkę na własnej połowie.



Mecz z Japończykami odbył się 28 czerwca w Wołgogradzie i był ostatnim zwycięstwem w 2018 roku biało-czerwonych, a także ostatnim spotkaniem pod wodzą selekcjonera Adama Nawałki.



W lipcu zastąpił go Jerzy Brzęczek, który w sześciu meczach w tej roli zaliczył trzy remisy i trzy porażki.



We wrześniu jego podopieczni zremisowali po 1:1 w Lidze Narodów z Włochami na wyjeździe i towarzysko z Irlandią u siebie. W następnym miesiącu przegrali dwa spotkania LN - z Portugalią 2:3 i Włochami 0:1 (oba u siebie). W listopadzie ulegli u siebie towarzysko Czechom 0:1, a we wtorek zremisowali na wyjeździe z pewną już wcześniej triumfu w grupie A3 i grającą ostatnie pół godziny w dziesiątkę Portugalią 1:1.



"To był na pewno zły rok reprezentacji Polski" - mówił pod koniec października w rozmowie z PAP prezes PZPN Zbigniew Boniek.



Kilka dni później, podczas zjazdu federacji, przyznał, że "więcej ważnych meczów przegraliśmy niż wygraliśmy". Jak jednak dodał, "za rok o tej porze będą kończyły się kwalifikacje mistrzostw Europy, na które nas kolega Jerzy Brzęczek z reprezentacją zawiozą".



Wiadomo już, że mimo spadku z najwyższej dywizji Ligi Narodów Polacy będą losowani z pierwszego koszyka w eliminacjach Euro 2020.



Rok 2018 w wykonaniu piłkarskiej reprezentacji Polski:



23.03. Wrocław: Polska - Nigeria 0:1 (0:0) 27.03. Chorzów: Polska - Korea Południowa 3:2 (2:0); bramki: Robert Lewandowski, Kamil Grosicki, Piotr Zieliński 08.06. Poznań: Polska - Chile 2:2 (2:1); bramki: Robert Lewandowski, Piotr Zieliński 12.06. Warszawa: Polska - Litwa 4:0 (2:0); bramki: Robert Lewandowski (2), Dawid Kownacki, Jakub Błaszczykowski 19.06. Moskwa: Polska - Senegal 1:2 (0:1) MŚ; bramka: Grzegorz Krychowiak 24.06. Kazań: Polska - Kolumbia 0:3 (0:1) MŚ 28.06. Wołgograd: Polska - Japonia 1:0 (0:0) MŚ; bramka: Jan Bednarek 07.09. Bolonia: Włochy - Polska 1:1 (0:1) LN; bramka: Piotr Zieliński 11.09. Wrocław: Polska - Irlandia 1:1 (0:0); bramka: Mateusz Klich 11.10. Chorzów: Polska - Portugalia 2:3 (1:2) LN; bramki: Krzysztof Piątek, Jakub Błaszczykowski 14.10. Chorzów: Polska - Włochy 0:1 (0:0) LN 15.11. Gdańsk: Polska - Czechy 0:1 (0:0) 20.11. Guimaraes: Portugalia - Polska 1:1 (1:0) LN; bramka: Arkadiusz Milik

Bilans: 12 meczów; 3 zwycięstwa Polski - 4 remisy - 5 porażek; bramki: 16-18



Strzelcy goli:



4 - Robert Lewandowski

3 - Piotr Zieliński

2 - Jakub Błaszczykowski

1 - Jan Bednarek, Kamil Grosicki, Mateusz Klich, Dawid Kownacki, Grzegorz Krychowiak, Arkadiusz Milik, Krzysztof Piątek