Decyzja o odwołaniu meczu Mai Chwalińskiej w niedzielę rano była bolesna, ale absolutnie konieczna do podjęcia ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe. Jednak nie ma tego złego, co by nie wyszło na dobre. Polscy kibice, którzy zamierzają śledzić zmagania naszych tenisistów w Australian Open, w poniedziałek otrzymają prawdziwą ucztę. Teraz już wiemy, że wzbogaconą o jeszcze jedno danie.