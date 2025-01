Wielkie zmiany w życiu legendy. To prawdziwy hit, postawi młodą gwiazdę na nogi

Żużel. Krzysztof Kasprzak mówi o swojej nowej pracy. Philip Hellstroem-Baengs ma być jednym z najlepszych

Jak sam zainteresowany wyobraża sobie życie po karierze? Przez 27 lat jeździł na żużlu, teraz rozpoczyna zupełnie nowy rozdział . - Sam jestem ciekaw, jak to będzie. Na pewno życie będzie spokojniejsze, ale teraz stres również będzie duży, bo będzie mi zależeć na wyniku mojego podopiecznego. To dla mnie coś nowego. Przekażę Philipowi wszystko, co wiem, aby mu pomóc - przyznaje Kasprzak w rozmowie z Interia Sport.

- Będę z Philipem na każdych zawodach w Polsce. Widzę w nim duży potencjał. Myślę, że jeździecko jest w TOP10 na świecie. Tak samo jak z kontrolą nad motocyklem . Potrzebuje tylko wsparcia. Przekażę mu wszystkie rady i podpowiedzi, jakie sam otrzymałem podczas mojej całej, 27-letniej kariery. Zrobię wszystko, by zdobywał jak najwięcej punktów, a za 2-3 lata awansował do Grand Prix i zdobywał medale mistrzostw świata, jak ja przez lata - dodaje.

Żużel. Wicemistrz świata: Będę z Philipem na każdych zawodach w Polsce

Były reprezentant Polski opowiedział nam ze szczegółami, jak dokładnie ma wyglądać jego współpraca ze Szwedem, który w marcu skończy 22 lata. - Jestem u niego na stałe jako szef teamu na Polskę. Bedę z Philipem na każdych zawodach w Polsce. Gdy będzie potrzebował mojej pomocy w Szwecji, to też tam polecę. Czas pokaże. To moje nowe zajęcie. Będę organizował jego team i pilnował, żeby wszystko grało w 100 proc. Motocykle i sprzęt będzie miał na poziomie Grand Prix, tak jak ja miałem przez całą karierę - podkreśla nasz rozmówca.



Na tym lista obowiązków Kasprzaka się nie kończy. - Na mojej głowie będą też tunerzy. Tak jak wcześniej powiedziałem - zrobię wszystko, aby Philip robił punkty oraz żeby klub i kibice byli z nas zadowoleni - deklaruje były znakomity żużlowiec. Hellstroem-Baengs na sezon 2025 związał się kontraktem z Krono-Plast Włókniarzem Częstochowa. - W rozmowach nie uczestniczyłem, ponieważ doszliśmy do porozumienia, gdy Philip już miał kontrakt z klubem. Gdy jednak będzie potrzebował mojej pomocy przy kontraktach, to też będę z nim - opowiada wicemistrz świata z 2014 roku.