Sabalenka broni tytułu, nagle poważna deklaracja. Ogłasza ws. emerytury

Sabalenka wróciła do Melbourne. Zdoła triumfować po raz kolejny?

Do rozpoczynającej się edycji imprezy w Melbourne, Sabalenka podchodzi już z zupełnie innej pozycji. Nie tylko broni tytułów z ostatnich dwóch lat, ale jest też liderką światowego rankingu WTA . Chociaż pogoda zepsuła plany organizatorom i zmusiła do przełożenia spotkania Mai Chwalińskiej , Białorusinka wyszła w niedzielę na kort i rozpoczęła swoją batalię o kolejny wielkoszlemowy skalp.

Sabalenka zabrała głos na temat macierzyństwa i... emerytury

Sabalenka rozpoczęła 2025 rok w efektowny sposób, triumfując na turnieju w Brisbane. Nie ulega jednak wątpliwości, że była to zaledwie przystawka przed Australian Open. Gdy Białorusinka podróżowała samochodem do Melbourne, naszło ją na refleksję. W maju tego roku skończy 27 lat.

"O mój Boże, w tym roku kończę 27 lat. Grałam mecz pokazowy z Mirrą Andriejewą, a jestem od niej dziewięć lat starsza. Jako profesjonalny sportowiec zbliżam się do emerytury, możecie w to uwierzyć? Ludzie robią to, mając 30-tkę" - powiedziała Sabalenka, cytowana przez portal Sportskeeda. Nie potrafiła jednak precyzyjnie określić, kiedy planuje skończyć z tenisem. "To trudne pytanie" - odparła lakonicznie. Otworzyła się jednak w temacie macierzyństwa.