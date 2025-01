Paweł Wąsek zaimponował już w pierwszej serii konkursu o mistrzostwo Polski. W niej trafił na dobre warunki i pofrunął na 145. metr. Był oczywiście liderem.

W drugiej serii skoczył 134,5 m, ale to wystarczyło do tego, by obronić pierwsze miejsce. Tym samym 25-latek sięgnął po pierwszy złoty medal zimowych mistrzostw Polski.

Paweł Wąsek złapał wiatr w żagle. Znowu przeskoczył skocznię

On w tym momencie jest naszym pewniakiem do występów w Pucharze Świata. Nie potrzebuje już nawet dodatkowych treningów, co potwierdził Thomas Thurnbichler. Trener kadry przyznał, że przed konkursami Pucharu Świata w Zakopanem (17-19 stycznia) Wąsek powinien skupić się już na regeneracji. Reklama

- Fajnie skakało mi się w Zakopanem, choć nie od początku. Musiałem się jeszcze wczuć w tę skocznię. Początki zatem nie były łatwe, ale na konkurs - po raz kolejny - wzniosłem się na ten mój fajny poziom. Miałem trochę szczęścia do warunków, ale wykorzystałem je i miałem wiele frajdy ze skoków. To mnie cieszy. Zwłaszcza ten pierwszy skok w konkursie, bo kolejny raz przeskoczyłem skocznię - mówił Wąsek po pierwszym złocie w karierze w mistrzostwach Polski.

Wydaje się, że nasz skoczek już złapał ten magiczny automatyzm, który pozwala na swobodne oddawanie skoków.

- Dzięki temu nie idę na skok z myślą, co mam do zrobienia, tylko po prostu skaczę. Idę na próbę z zaufaniem do pamięci mięśniowej. Niestety pojawiają się jeszcze błędy. To najlepiej widać po zmianie skoczni. Wtedy w pierwszych skokach muszę jeszcze skontrolować wiele rzeczy - tłumaczył.

Przy skoku na 145. metr Wąsek lądował asekuracyjnie. Leciał z wysokiego pułapu.

Zastanawiałem się tylko nad tym, czy próbować telemarku, bo jednak leciałem bardzo wysoko. Jesteśmy w połowie sezonu, więc zdecydowałem, że nie będę ryzykował. Wolałem wylądować bezpiecznie na dwie nogi. Nie bałem się, że mnie poskłada, bo nie było aż tak daleko ~ mówił Wąsek.

Bez dwóch zdań nasz skoczek złapał wiatr w żagle i bije od niego duża pewność siebie. Reklama

- Jest jeszcze trochę roboty przede mną, ale mam tę świadomość, że ci najlepsi nie są bardzo daleko. Są do złapania. Będę walczył o to, by to zrobić - zakończył.

Z Zakopanego - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Paweł Wąsek / Grzegorz Momot / PAP

Od lewej: Kamil Stoch, Paweł Wąsek i Jakub Wolny / Grzegorz Momot / PAP

Paweł Wąsek / Foto Olimpik/NurPhoto / AFP