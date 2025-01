Fatalne wieści przed PŚ w Zakopanem. Sprawdza się czarny scenariusz, jest źle

Najlepszym z biało-czerwonych okazał się Paweł Wąsek , który potwierdził wysoką formę i fakt, że obecnie jest liderem reprezentacji Polski. Dla Wąska to pierwszy tytuł mistrza Polski w karierze.

Srebrny medal zdobył Kamil Stoch , który po krótkiej przerwie wrócił do rywalizacji, a brąz udało się wywalczyć Jakubowi Wolnemu . Poza podium uplasowali się natomiast m.in. Dawid Kubacki i Piotr Żyła . Wielka Krokiew będzie w najbliższym czasie mocno eksploatowana, bo już w następny weekend będzie gościć całą śmietankę Pucharu Świata. To właśnie w Zakopanem odbędzie się kolejny etap rywalizacji o Kryształową Kulę.

Złe wieści przed Pucharem Świata w Zakopanem. Kibice nie dopiszą?

Polscy kibice przyzwyczaili do tego, że zarówno w Wiśle, jak i pod Wielką Krokwią tworzą kapitalną atmosferę i wielu zawodników podkreśla, że lubi skakać przed polską publicznością. Bardzo często bywało tak, że trzeba było polować na wejściówki i nie było gwarancji ich nabycia. Zainteresowanie biletami na konkursy Pucharu Świata zawsze było duże i pod skocznią mogłoby się zgromadzić zdecydowanie więcej osób, gdyby tylko pojemność obiektu by na to pozwalała.