Kamil Grabara nie znajduje uznania w oczach Michała Probierza i jest sumiennie pomijany w kwestii powołań do kadry. Ugruntowuje za to swoją pozycję w Wolfsburgu, do którego przeniósł się latem z FC Kopenhagi. Chociaż 25-latek ma za sobą dopiero jedną rundę na boiskach Bundesligi, wkrótce może czekać go kolejna zmiana otoczenia. Zgodnie z doniesieniami zza granicy, usługami Polaka poważnie zainteresowany jest jeden z utytułowanych klubów z Premier League.