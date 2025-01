Polskie bobsleistki potwierdziły klasę. Znowu zameldowały się w czołówce

Polki znowu w czołówce i z awansem w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata

Zresztą całe podium padło łupem bobsleistek zza naszej zachodniej granicy. Drugie - ze stratą 0,05 sek. - były Laura Nolte i Deborah Nevi. One w drugim ślizgu ustanowiły rekord toru. Trzecie były Lisa Buckwitz i Neele Schuten. One straciły do zwyciężczyń 0,42 sek. Polkom do historycznego ósmego miejsca zabrakło 0,13 sek.