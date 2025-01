Adam Nawałka to bez dwóch zdań najlepiej oceniany selekcjoner reprezentacji Polski w XXI wieku - wszystko za sprawą pamiętnego Euro 2016, w trakcie którego "Biało-Czerwoni" znajdujący się pod jego wodzą dotarli do ćwierćfinału zmagań, przynosząc swym kibicom ogrom pozytywnych emocji.

Mniej udany był dla Nawałki i jego podopiecznych niestety mundial w 2018 roku, po którym to szkoleniowiec został ostatecznie zwolniony. Niedługo potem na parę miesięcy przejął on Lecha Poznań , a następnie odłożył trenowanie na bok. Wygląda jednak na to, że niebawem znowu obejrzymy go za linią boczną - choć na krótko.

Adam Nawałka ponownie selekcjonerem Polaków! Jest jednak ważny szczegół...

Do spotkania dojdzie dokładnie 21 czerwca na Stadionie Śląskim i w ramach tego zdarzenia na murawie pojawi się sporo cenionych postaci. Jeśli mowa o ekipie "Canarinhos", to w ich gronie znajdzie się chociażby Ronaldinho .

Sam Nawałka tez zapewne szykuje kilka niespodzianek - ma on już "wysyłać powołania" i wychodzi na to, że na mecz legend zostali zaproszeni m.in. Jakub Błaszczykowski czy Kamil Grosicki. Dla fanów będzie to doskonała okazja, by powspominać ME sprzed blisko dziewięciu lat...