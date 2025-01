Ewa Chodakowska wsparła WOŚP. Tego się nie spodziewała, wybuch

Ewa Chodakowska wsparła WOŚP

Ewa Chodakowska w tym roku zaproponowała cały tydzień spędzony z nią w SPA. "Mam ogromna przyjemność przekazać na licytację jak co roku tydzień metamorfozy - jest to wspaniała okazja do spotkania się i zrobienia czegoś dla siebie. Podczas tego tygodnia trenujemy razem, zdrowo się odżywiamy i praktykujemy relaksacje. Jest to czas zatrzymania nie tylko dla ciała ale i dla duszy - czas głębokiej refleksji. Po takim tygodniu wrócisz do domu jak nowonarodzony!" - informowała Chodakowska.