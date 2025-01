Probierz ma dość, wreszcie wyjaśnił sprawę Casha. "Wsadzanie kija w szprychy"

Matty Cash regularnie pomijany przez Michała Probierza

Biorąc pod uwagę sytuację polskiej kadry i fakt, iż 27-latek z sukcesami występuje w jednym z czołowych zespołów Premier League, trudno zrozumieć kolejne absencje Casha. Prawy obrońca miał w minionych miesiącach sporo problemów zdrowotnych, ale wydaje się, iż i tak był w stanie wziąć udział w co najmniej jednym jesiennym zgrupowaniu. Sam piłkarz nie ukrywał, że nie ma kontaktu z Michałem Probierzem . Nigdy jednak nie wyraził się o selekcjonerze czy kadrze w negatywny sposób. Wręcz przeciwnie, w grudniu zadeklarował, że ma nadzieję na powrót do obowiązków międzynarodowych .

Probierz: wcale nie skreśliłem Casha

Wcale go nie skreśliłem, nie rozumiem, dlaczego takie rzeczy się wygaduje. Widzę w tym tylko wsadzanie kija w szprychy. Tak się składa, że przed ostatnimi zgrupowaniami miał kontuzję. Naprawdę nie da się powołać piłkarza, który nie jest w pełni zdrowy

Następnie 52-latek podkreślił, że wielu zawodników - w tym piłkarz Aston Villi - jest branych pod uwagę przy ostatecznej selekcji. "Obserwujemy wielu zawodników i oceniamy ich formę oraz sytuację w klubie. Na przykład Jakub Kamiński w pewnym momencie zaczął bardzo dobrze grać w Wolfsburgu i miało to przełożenie na jego status w kadrze narodowej. Sytuacja jest dynamiczna " - spuentował szkoleniowiec.

Chociaż selekcjoner unikał klarownych deklaracji, należy wierzyć, że Matty Cash wciąż znajduje się w jego orbicie zainteresowań. Boczny obrońca w tym sezonie wielokrotnie pokazał, że prezentuje wystarczająco wysoki poziom, by znacząco wpłynąć na jakość reprezentacji Polski. Biało-czerwoni wrócą do gry już w marcu, gdy rozpoczną swoje zmagania w eliminacjach do mistrzostw świata. Zmierzą się z Litwą i Maltą - czas pokaże, czy w tych starciach swoją szansę otrzyma zawodnik Aston Villi.