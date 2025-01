Iga Świątek jednak faworytką Australian Open? Oni powiedzieli wprost

W 2023 i 2024 roku na kortach w Melbourne triumfowała Aryna Sabalenka. Białorusinka jest w bardzo dobrej formie i zdaje się, że nie przepuści okazji do tego, by jeszcze raz połasić się o tytuł również w tym sezonie. Iga Świątek będzie próbowała jednak zrobić wszystko, by po raz pierwszy cieszyć się tytułem w stolicy Australii.