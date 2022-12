Fragmenty wywiadu:

- Przed pierwszym gwizdkiem jeszcze nikt nie wygrał spotkania, więc wierzyłem w naszych chłopców. Gdyby Zieliński wykorzystał kapitalną sytuację, historia mogłaby potoczyć się inaczej. Na końcu wygrała jednak jakość Francji, która dotarła aż do finału.

- Tak, przegraliśmy z mistrzem i wicemistrzem, ale za to brązowych medali niestety nie przyznają.

- To był niesamowity mecz, jeden z najlepszych finałów w historii. Argentyńczycy zagrali jak natchnieni, byli zdeterminowali, aby zapewnić Leo Messiemu tytuł mistrza świata. I nagle Kylian Mbappé odmienił losy tego spotkania... Ale z perspektywy stadionu wydawało się, że bardziej na triumf zasłużyli piłkarze Argentyny, więc moim zdaniem wynik jest uczciwy. Przy okazji chciałbym pogratulować Szymonowi Marciniakowi i jego zespołowi, który zaprezentował się znakomicie. Zebrałem sporo gratulacji od ludzi piłki, którzy byli na finale. Podkreślali, że Marciniak sędziował bezbłędnie oraz że zniósł presję.

Wracając do naszego występu w Katarze, meczem z Francją udowodniliśmy, że potrafimy konstruować akcje, stwarzać sytuacje. Mówiąc wprost: grać w piłkę.

- W to, że potrafimy grać dobry futbol, nigdy nie wątpiłem. Nikt zresztą, kto zna Lewandowskiego, Zielińskiego, Arka Milika i Matty’ego Casha w to nie wątpił. Dodatkowo mamy duże grono młodych piłkarzy, takich jak Kuba Kiwior, Nicola Zalewski czy Kuba Kamiński, którzy dadzą nam dużo radości. To potencjał, który musi zostać wykorzystany.