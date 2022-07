Tour de Pologne 2022: Jakub Murias nominowany do reprezentacji Polski

Jakub Murias to polski kolarz szosowy. Profesjonalną karierę rozpoczął w 2018 roku w zespole UCI WCC Mens team. Jeszcze jako 18-latek zajął 31. miejsce w juniorskim wyścigu Paris-Roubaix. W 2017 roku zajął 20. miejsce w wyścigu ze startu wspólnego w Mistrzostwach Polski U23. w tym samym roku zajął 22. lokatę w Memoriale im. Henryka Łasaka.

Sezon 2018 rozpoczął od 11. miejsca w jednodniowym wyścigu Visegrad 4 Bicycle Race Grand Prix Poland. Zajął 14. lokatę w Pucharze Uzdrowisk Karpackich. Wystartował w wyścigu ze startu wspólnego podczas ME U23, jednak nie udało mu się go dokończyć.

Reklama

Rok później był 5. młodzieżowcem podczas Wyścigu Dookoła Małopolski oraz całą imprezę ukończył na 19. pozycji. 11. miejsce zajął w Koronie Kocich Gór. W tym samym roku finiszował na 14. lokacie w wyścigu ze startu wspólnego podczas mistrzostw Polski. Po raz drugi w wystartował w ME. Tym razem udało mu się ukończyć wyścig ze startu wspólnego i uplasował się na 51. pozycji.

Od 2020 roku związany z zespołem Voster ATS Team. W 2020 roku zajął 12. miejsce w klasyfikacji generalnej Belgrad-Banja Luka. 17. lokatę zajął w Visegrad 4 Bicycle Race- GP Slovakia oraz 21. w GP Kranj. Na ME osiągnął swój życiowy sukces, jakim było 37. miejsce w wyścigu ze startu wspólnego.

Rok 2021 to sporo dobrych rezultatów poza granicami Polski. Finiszował 2. w Visegrad 4 Bicycle Race - GP Slovakia. 5. lokatę zajął w klasyfikacji generalnej Tour of Bulgaria oraz 10. w In the footsteps of the Romans. W mistrzostwach Polski uplasował się na 7. pozycji w wyścigu ze startu wspólnego.

W 2022 roku zajął 6. miejsce w klasyfikacji generalnej w Tour d'Eure-et-Loir oraz 4. w punktowej. 9. był w Tour of Estonia oraz 14. w Wyścigu Solidarności i Olimpijczyków. Podczas MP zajął 16. lokatę w wyścigu ze startu wspólnego.