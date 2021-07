Euro 2020: Stadion Wembley gotowy na finał piłkarskich mistrzostw Europy WIDEO |

Gareth Southgate mówi, że Anglia jest gotowa do przejścia do historii w niedzielnym finale Euro 2020, walcząc o pierwsze duże trofeum od 55 lat, ale Włochy są w nastroju, by zepsuć Anglikom imprezę na Wembley.

Drużyna Southgate doprowadziła swój naród do szaleństwa, osiągając swój pierwszy finał Mistrzostw Europy od bardzo dawna. Drużynie pozostało tylko jedno zwycięstwo, a ostatni raz taka sytuacja była podczas Mistrzostw Świata w 1966 roku.



Wraz z 60 000 szczęśliwych fanów na Wembley, miliony w całej Anglii będą zapatrzone w finał w telewizji. Niektóre szkoły i firmy mają zostać otwarte później w poniedziałek, aby umożliwić sobie przerwę po tym niezwykłym wydarzeniu.

W przeddzień "dnia przeznaczenia" Anglii drużyna Southgate otrzymała wiadomości o wsparciu od królowej Elżbiety II, brytyjskiego premiera Borisa Johnsona, a nawet hollywoodzkiego aktora Toma Cruise'a.

Premier Johnson udekorował zewnętrzną stronę swojej oficjalnej rezydencji przy Downing Street dziesiątkami flag.

Po tym, jak Anglia otrzymała porywające wsparcie, a fani ustawili się na ulicach podczas sobotniej podróży z bazy drużyny w St George's Park do hotelu, reprezentacja angielska jest jeszcze bardziej zmotywowana do ciężkiej walki w niedzielnym meczu.

„Wspaniale było dostać list od królowej, list od premiera do całego zespołu. Jestem pełen uznania, że gracze i cały personel podeszli do tego we właściwy sposób” – powiedział Southgate.