Real i Barcelona na boisku, w tle tragedia w Smoleńsku. Scenę z Dudkiem zapamiętał cały piłkarski świat

10 kwietnia 2010 r. o godz. 08.41 (czasu polskiego) pod Smoleńskiem doszło do katastrofy samolotu Tu-154M, na pokładzie którego znajdowało się łącznie 96 osób , w tym m.in. para prezydencka, liczni parlamentarzyści i parlamentarzystki, przedstawiciele Sił Zbrojnych RP czy przedstawiciele rodzin katyńskich. Nie przeżył nikt .

Niedługo po tym, jak wydarzyła się ta tragedia, w mediach pojawiły się pierwsze informacje o wydarzeniach z Rosji - początkowo mówiono o bliżej niesprecyzowanej awarii. Z godziny na godzinę skala dramatu stawała się jednak coraz wyraźniejsza. Do końca dnia do Polski zdążyło dotrzeć tysiące wyrazów wsparcia i kondolencji - a wieczorem świat obiegła też poruszająca scena z odbywającego się właśnie "El Clasico" .

Starcie Real - Barcelona rozpoczęte od momentu przejmującej zadumy. Jerzy Dudek był w centrum zainteresowania

"Cisza" to jednak tutaj sformułowanie nieprecyzyjne, bo choć piłkarze, członkowie sztabów obu drużyn i kibice na trybunach przystanęli w zadumie, to stadion w stolicy Hiszpanii mimo wszystko wypełnił się dźwiękiem - z głośników słychać było bowiem utwór Ennio Morricone "C'era una Volta il West" ("Pewnego razu na Dzikim Zachodzie"), pochodzący ze ścieżki dźwiękowej kinowego klasyku o tym samym tytule.

Realizator na moment pokazał też Jerzego Dudka , ówczesnego rezerwowego bramkarza Realu, dla którego - jako Polaka - wszystko to miało szczególne znaczenie. Golkiper wykonał charakterystyczny dla siebie gest - położył rękę na sercu, w taki sam sposób, jak robił to podczas swych występów dla reprezentacji "Biało-Czerwonych" gdy odgrywano hymn .

Ciekawy jest przy tym fakt, że hiszpańskie media (m.in. "El Mundo") podawały wówczas, iż Lech Kaczyński miał jakoby pierwotnie w planie obejrzeć derbowe starcie z trybun Santiago Bernabeu, natomiast zrezygnował on z tej koncepcji w związku z zobowiązaniami dotyczącymi rocznicy zbrodni katyńskiej...

"EM" opisywało też, że prezes "Królewskich", Florentino Perez, miał osobiście złożyć Dudkowi kondolencje. Portal abc.es z kolei zwrócił uwagę na fakt, że na pokładzie Tupolewa znalazł się m.in. Piotr Nurowski, co w kontekście sportowym jest to o tyle znaczące, że był to ówczesny prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który pełnił swoją funkcję od roku 2005.